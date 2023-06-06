إخماد حريق في أحد المحلات بالهرم

سيطرت الحماية المدنية بمديرية امن الجيزة ، علي حريق في أحد المحلات التجارية بشارع الهرم في نطاق محافظة الجيزة، وقد اخمدت قوات الحماية المدنية على النيران عقب الدفع بعدد من سيارات الإطفاء.

وأوضحت المعاينات الأولية أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح، وتحرر المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، وجاري تحديد قيمة الخسائر.

وكانت أجهزة الأمن بالجيزة ، قد تلقت بلاغا بنشوب حريق في محل تجاري بشارع الهرم، وتم انتقال قوات الحماية المدنية لمكان الحريق، ونجحت في السيطرة عليه وإخماده، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازم

المتهم بقتل شقيقته

نجحت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على المتهم بقتل شقيقته ، بسبب وجود خلافات متعلقة بالميراث بينهم في مدينة أطفيح ،التابعة لمحافظة الجيزة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وإحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وبورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض ربة منزل لاعتداء إدي إلي أن المجني عليها فارقت الحياة في أطفيح.

و من إجراء التحريات لإدارة المباحث ؛ أن شقيق المجني عليها، وراء ارتكاب الجريمة، حيث اعتدى عليها بالضرب حتى فارقت الحياة متأثرة بالإصابات التي لحقت بها، نتيجة خلافات متعلقة بالميراث.

في نفس الوقت تمكنت الأجهزة الامنية من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

واقعة اصابة سباك بكسور في الجيزة

وتجري نيابة الجيزة ، التحقيقات موسعة في واقعة إصابة سباك بنزيف في المخ وكسور متفرقة بالجسم ، بعد أن اختل توازنه وسقط من الطابق السادس في شارع شباب المنيب بالجيزة .

و بتلقي شرطة النجدة بالجيزة ، كانت البداية إخطارا من مستشفى أم المصريين، يفيد بسقوط شخص من علو في شارع شباب المنيب بدائرة قسم شرطة الجيزة، على الفور انتقل ضباط مباحث القسم للواقعة.

و بالانتقال والفحص ، تبين سقوط سباك يبلغ من العمر 30 سنة، مصابًا بنزيف بالمخ وكسور متفرقة بالجسم ، جراء سقوطة من الطابق السادس خلال قيامه بتركيب شبكة مواسير مياه شرب، مستخدمًا الحبال، وخلال ذلك انقطع الحبل، ما أدى إلى سقوطه وإصابته.

وجرى نقل المصاب إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.