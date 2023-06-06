اجتماع موسع لمناقشة الوضع الإنساني في بورتسودان

عقدت أحمد آدم بخيت وزير التنمية الاجتماعية الاتحادي في السودان، اجتماعًا اللجنة العليا لمتابعة الأوضاع الإنسانية، بمقر اللجنة ببورتسودان.

وتناول الإجتماع موقف توزيع المساعدات التي تم استلامها وفق حوجة الولايات المستهدفة ، والترتيبيات الخاصة لدخول ممثلي البعثات الدبلوماسية إلى السودان وتذليل الصعاب التي تواجه وصول الكوادر الطبية إلى مناطق نيالا والجنينة.

أكد رئيس لجنة حصر وتوزيع المساعدات الإنسانية الدكتورأحمد قلم حرص اللجنة العليا، واهتمامها بوصول المساعدات الإنسانية للمتأثرين بظروف القتال الدائر في السودان.

وأوضح أن إجمالي المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى السودان ( 1962 ) طن ، مشيرا إلى كميات من المساعدات الإنسانية التي سوف تصل تباعا من الإمارات.

وأبان قلم أن عمليات التوزيع تتم بناءً على الدراسات المقدمة من الولايات ، مضيفا أن شحنات مقدرة وصلت إلى المناطق الشمالية والجنوبية من ولاية الخرطوم باستثناء مناطق الخرطوم بحري التي بها بعض الصعوبات.

وأوضح قلم ان التركيز حاليا على توصيل المساعدات الإنسانية الي الولايات البعيدة ، مشيرا في ذلك إلى تحرك شحنات المساعدات الإنسانية من بورتسودان في طريقها إلى ولايات دارفور وكردفان ، معربا عن شكره وتقديره لجهود الجهات الداعمة للسودان في ظروفه الراهنة.

قال مجلس السيادة السوداني، اليوم الثلاثاء، إن الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قائد الجيش السوداني، أكد خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على ثقته في منبر جدة بما يقود لسلام مستدام.

وقال مجلس السيادة في بيان إن البرهان أكد خلال الاتصال على ضرورة التزام قوات الدعم السريع بالخروج من المستشفيات والمراكز الخدمية ومنازل المواطنين وإجلاء الجرحى وفتح مسارات تقديم المساعدات الإنسانية "حتى يحقق منبر جدة نجاحه"، وفقًا لموقع العربية نت الإخباري.

وفي مطلع الأسبوع الجاري، دعت السعودية والولايات المتحدة في بيان مشترك الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للاتفاق على وقف إطلاق نار جديد وتنفيذه بشكل فعال بهدف وقف دائم للعمليات العسكرية.

وكان الوسيطان السعودي والأمريكي قد أعلنا يوم الخميس الماضي تعليق مفاوضات وقف إطلاق النار في مدينة جدة بسبب ما وصفاه بالانتهاكات الجسيمة والمستمرة من الطرفين لتعهدات وقف إطلاق النار بالبلاد.