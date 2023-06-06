مي فاروق تكشف حقيقة استقالتها من دار الأوبرا (خاص)

انتشر خلال الساعات القليلة الماضية، خبر استقالة الفنانة مي فاروق استقالتها من دار الأوبرا المصرية، بعد أن قدمت عدد من الحفلات الضخمة منذ بدايتها هناك، التي جعلت منها نجمة بارزة للأوبرا.

مي فاروق: لاأحلم بتولي منصب في الأوبرا

وفي حديث خاص لبوابة الوفد، علقت مي فاروق على خبر استقالتها، قائلة:"كانت بدايتي الفنية في دار الأوبرا وهي بيتي الأول في عالم الغناء، ومنذ فترة قليلة اتخذت إدارة دار الأوبرا قرارا بتعيين كل الفرق ليصبحوا موظفين داخل الأوبرا، ويأخذ كل مطرب ومطربة تدرج وظيفي داخل الأوبرا، فقررت تقديم استقالتي لأنني لست موظفة ، ولا أحلم بتولي منصب داخل الأوبرا، أنا مطربة مصرية وفخورة بهذا اللقب.

أغنية مي فاروق الجديدة مع الملحن عمرو مصطفى

ويذكرأن طرحت المطربة مي فارق، أحدث أغنيات، وتحمل اسم “ افتكرلك ايه ” ، صدارة قائمة الأغاني الأكثر استماعًا، إضافة إلى حصولها على181 ألف مشاهدة خلال يومين من طرحها، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”.

وقرر الفنان عمرو مصطفى، تقديم أغنية “ افتكرلك إيه ” بصوت الفنانة مي فاروق، لتكون أولى أغاني مشروع إحياء التراث الذي يعكف عليه خلال الفترة الحالية، ويهدف من خلاله الارتقاء بالذوق العام والعودة للزمن الجميل. كما تستعد المطربة مي فاروق لإحياء حفل غنائي في جدة يوم 9 يونيو الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً على مسرح بنش مارك ونشرت المطربة مي فاروق بوستر ترويجي للحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، الشهير وعلقت عليه: "حبايبي والغاليين على قلبي أهل جدة ألتقي بكم مجددا في ليلة طربية جديدة من حفلات جدة، الجمعة 9 يونيو 2023 في تمام الثامنة مساءً بمسرح بنش مارك".

ومن المعروف أن المطربة مي فاروق قد شاركت في حفل "روائع الموجي"، مايو الماضي، بالمملكة العربية السعودية وشارك في الحفل كل من: شيرين عبد الوهاب، ماجد المهندس، صابر الرباعي، أنغام، زينة عماد. وأقيم حفل "روائع الموجي" يوم الخميس الموافق 4 مايو الماضي تكريماً لمسيرة الموسيقار الراحل محمد الموجي وسط تواجد نخبة من نجوم الغناء من مصر ومختلف الدول العربية.

وكان قد أعلن تركي آل الشيخ عن النجوم المشاركين بحفل التكريم وهم شيرين عبدالوهاب، أنغام، عبادي الجوهر، ماجد المهندس، صابر الرباعي، وائل جسار، مي فاروق وزينة عماد والذين قدموا عددا من أشهر أغاني الموجي بطريقة حديثة ومختلفة ولكن بنفس روح أغانيه القديمة.

جدير بالذكر أن تركي آل الشيخ وجه بإقامة عدد من الحفلات الموسيقية تكريماً لعدد من النجوم، منها حفل موسيقي ضخم تكريماً للموسيقار هاني شنودة وكان حفل التكريم بعنوان "ذكريات شنودة" وسط حضور نخبة من ألمع نجوم الغناء والإعلام في مصر والوطن العربي، إلى جانب تكريمه للنجمة أنغام بحفل "صوت مصر".



