طلاب البعوث الإسلامية ومعاهد فلسطين يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية

انطلقت اليوم الثلاثاء أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي بمادة القرآن الكريم، في حين أدى طلاب شهادة الثانوية للبعوث الإسلامية الامتحان في مادة الحديث وعلومه، بينما أدى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي لمعاهد دولة فلسطين الستة الامتحان في مادة الصرف، وسط هدوء واستقرار باللجان وعدم وجود أية شكاوى.

تلقت غرفة عمليات قطاع المعاهد الأزهرية التقارير من جميع المحافظات، والتي بدورها أفادات أنه تم تقديم الإسعافات الأولية لإحدى الطالبات بلجنة "فتيات مطاى" بمنطقة المنيا الأزهرية بامتحان القرآن الكريم فور إغمائها وإعادتها إلى وعيها وتوفير كل السبل لعودتها لأداء الامتحان.

كما تم إسعاف إحدى الطالبات بلجنة "فتيات أبشواى" بمنطقة الفيوم الأزهرية بامتحان القرآن الكريم فور إغمائها عقب انتهاء اللجنة وتم استدعاء الإسعاف على الفور، وتم نقلها إلى المستشفى وجار الاطمئنان عليها.

توفير كافة سبل الراحة

فوجئت لجنة" تمي الأمديد" بمنطقة الدقهلية الأزهرية بتوجه أحد طلاب اللجنة مصابا بكسر في اليد اليمنى والقدم مع عدم القدرة على الكتابة وتم استقباله في اللجنة وتوفير كافة سبل الراحة حتى تمكن من أداء امتحانه.

وأوضح الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أننا اليوم كنا أمام ملحمة كبيرة، حيث شهدنا امتحان ثلاث شهادات مختلفة وهي الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي وشهادة البعوث الإسلامية فضلا عن شهادة معاهد فلسطين بقسميها العلمي والأدبي، وهو ما يؤكد استعداد الأزهر جيدا للشهادة الثانوية بفضل توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ورجال مخلصين على قدر ثقة الأزهر بهم.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي 141509 طلاب وطالبات، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 90771، من البنين 56287، والفتيات 34484، ومن القسم العلمي من البنين 27435، والفتيات 23303 بإجمالي 50738، موزعين على 588 لجنة على مستوى الجمهورية، ويبلغ أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بدولة فلسطين بقسميها العلمي والأدبي 430 طالب وطالبة، مقسمين على (31) لجنة، بينما يبلغ أعداد الطلاب المتقدمين لشهادة البعوث الإسلامية (770) طالبا وطالبة، 535 بنين و235 فتيات.