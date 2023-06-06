الكشف الطبي المجاني على 1354 مواطناً بالفيوم

نفدت مديرية الصحة بالفيوم قافلة طبية مجانية، لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين بقرية كوم اوشيم التابعة لمركز طامية، في إطار خطة وزارة الصحة بالقرى النائية.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم وبرئاسة الدكتور أحمد سعد اللباد مدير إدارة القوافل العلاجية ومنسق عام القوافل الطبية.

وأكد وكيل الوزارة أن القافلة اسفرت عن توقيع الكشف الطبي على عدد 1354 مواطن، وبلغ عدد المرضى المحولين لاستكمال العلاج بالمستشفيات الخارجية 18 حالة، وعدد الحالات التى تم عمل فحوصات معملية واشعة لهم 81 حالة، بينما بلغ عدد حالات الكشف المبكر عن أمراض ضغط الدم والسكر 135 مواطن، وشهدت ندوات التثقيف الصحى حضور 143 سيدة وفتاة من القرية والقرى المجاورة لها.

وأضاف وكيل الوزارة أن القافلة تأتي فى إطار خطة القوافل العلاجية المجانية التي تنفذها وزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين بالقرى النائية ضمن مبادرة حياة كريمة، وشملت العديد من التخصصات الطبية، ومنها عيادة الجراحه وعياده للباطنه والعظام والنساء والاسنان، وعدد 2 عياده للأطفال وتنظيم الأسرة و الرمد والجلديه، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية وارتداء الاطقم الطبية لوسائل الوقاية الشخصية والإلتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء المترددين على القافلة للكمامات الواقية، وتم خلالها توقيع الكشف الطبي وإجراء الفحوصات الطبية واجراء التحاليل والآشعة والعلاج مجانا لكافة المترددين، من خلال بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد للأطفال، بالإضافة إلى عقد عدة ندوات للتثقيف الصحي لسيدات القرية والقرى المجاورة لها.

قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبي والتثقيف الصحى بالفيوم

وأشار وكيل وزارة الصحة بالفيوم، إلى أن القافلة تأتي في إطار جهود المحافظة لدعم المنظومة الصحية، ورفع الوعى والتثقيف الصحى، حفاظاً علي صحة المواطنين، مثمناً دور وزارة الصحة في تنفيذ تلك القوافل ودعم أي قافلة طبية، لمساعدة وتنمية القرى الأكثر احتياجاً والاهتمام بتقديم الخدمات الطبية المجانية للأماكن المحرومة، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى، مؤكدا على استمرار تنظيم القوافل الطبية المجانية، لتوفير الخدمات الطبية للمرضى الأكثر استحقاقاً بالمجان، في المناطق ذات الاحتياج التي يصعب على أهلها الوصول لمستشفيات أو مراكز طبية ووحدات صحية، لافتاً إلى حرص المديرية علي تقديم كافة سبل الدعم وتوفير كافة الإمكانيات لتنفيذ مثل هذه القوافل والبرامج العلاجية، والعمل على تقديم وتطوير الخدمات الصحية بمراكز وقرى المحافظة، للتيسير على المواطنين، تماشياً مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالاهتمام بأهالي الريف بالقرى الأكثر احتياجاً، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين والخبراء والكوادر العلمية في المجال الصحي.