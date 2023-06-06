الثلاثاء 06 يونيو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

مجمع إعلام قنا يحتفل باليوم العالمي للبيئة

نظم مجمع اعلام قنا التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع جهاز شئون البيئة فرع قنا و إدارة النشىء بمديرية الشباب والرياضة و المجلس القومي للمرأة و مؤسسات المجتمع المدني، احتفالا  باليوم العالمي للبيئة تحت شعار "التغلب على التلوث البلاستيكى".   

جاء ذلك بحضور يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا ، و الدكتورة هدى السعدى، مقرر المجلس القومي للمرأة بقنا ، و المهندس أسعد محمد، رئيس قسم التوعية البيئية جهاز شئون البيئة فرع قنا ، و المهندسه إيمان محمد على، وكيل وزارة الزراعة سابقا ومقرر مناوب المجلس القومي للمرأة، و يوسف محمد، مديرإدارة النشئ بمديرية الشباب والرياضة بقنا و عبدالخالق إمبابى، مسؤل لجنة البيئة بالشباب والرياضة و المهندسة زهراء عباس، منسق جمعية عين البيئة و عدد من رؤساء مجالس إدارة مؤسسات المجتمع المدني ، أدار اللقاء سهير عبدالرازق مسؤل البرامج بمركز اعلام قنا.

  بدأت فعاليات اللقاء بكلمة يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا ، رحب خلالها بشركاء الحفاظ على البيئة ، موضحاً دور مجمع إعلام قنا في التوعية والتعريف بالقضايا البيئية كمحور رئيس من محاور التوعية بالهيئة العامة للاستعلامات، و تبنى المبادرات المجتمعية لنشر الوعي البيئي بالتعاون مع جهاز شئون البيئة، و الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني. 

  فيما تحدث الدكتورة هدى السعدى، مقرر المجلس القومي للمرأة بقنا ، عن التغيرات المناخية و آثارها السلبية علي المرأة والمجتمع و دور المجلس القومي للمرأة بقنا فى توعية المجتمع والمرأة من خلال حملات طرق الأبواب و إهداء السيدات الحقائب القماش للتسوق كبديل للبلاستيك احادى الاستخدام.  

 وأوضح المهندس أسعد محمد، رئيس قسم التوعية بجهاز شئون البيئة فرع قنا ، أهمية التعريف باليوم العالمي للبيئة وشعاره هذا العام و أهدافه للتغلب على التلوث البلاستيكى والتأكيدعلي دور الشباب ودور مؤسسات المجتمع المدني فى نشر الوعي البيئي، مع التعريف بأضرار التلوث البلاستيكى علي صحة الفرد وعلي المنتجات الغذائية.  

و أشار محمد، إلى عدد من الحلول البسيطة للحد من استهلاك البلاستيك احادى الاستخدام من خلال إعادة التدوير للبلاستيك واستخدام الحقائب الورقية و القماش للتسوق و الأوانى الزجاجية و الفخارية و الفلزات غير القابلة للصدأ.  

فيما تحدثت المهندسة زهراء عباس، منسق جمعية عين البيئة، عن الجمعية كنموذج نجاح فى عرض ما نفذته من أنشطه و حلول فى إقامة مشروعات إعادة تدوير و الحد من انتشار التلوث البلاستيكى فى محافظة القاهرة. 

  وعلي هامش الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، جري اطلاق حملة توعيه بالبصمة الكربونية، مع عرض مؤسسات المجتمع المدني بقنا ، نماذج نجاح فى إعادة تدوير المخلفات و صناعة الحقائب القماش للتسوق و الفخار للحفاظ علي البيئة، منها جمعية أجيال المستقبل بالمعنا التى نفذت معرض بيئي من إعادة تدوير للمخلفات البلاستيكية والأقمشة. 

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