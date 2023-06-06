مجمع إعلام قنا يحتفل باليوم العالمي للبيئة

نظم مجمع اعلام قنا التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع جهاز شئون البيئة فرع قنا و إدارة النشىء بمديرية الشباب والرياضة و المجلس القومي للمرأة و مؤسسات المجتمع المدني، احتفالا باليوم العالمي للبيئة تحت شعار "التغلب على التلوث البلاستيكى".

جاء ذلك بحضور يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا ، و الدكتورة هدى السعدى، مقرر المجلس القومي للمرأة بقنا ، و المهندس أسعد محمد، رئيس قسم التوعية البيئية جهاز شئون البيئة فرع قنا ، و المهندسه إيمان محمد على، وكيل وزارة الزراعة سابقا ومقرر مناوب المجلس القومي للمرأة، و يوسف محمد، مديرإدارة النشئ بمديرية الشباب والرياضة بقنا و عبدالخالق إمبابى، مسؤل لجنة البيئة بالشباب والرياضة و المهندسة زهراء عباس، منسق جمعية عين البيئة و عدد من رؤساء مجالس إدارة مؤسسات المجتمع المدني ، أدار اللقاء سهير عبدالرازق مسؤل البرامج بمركز اعلام قنا.

بدأت فعاليات اللقاء بكلمة يوسف رجب، مدير مجمع إعلام قنا ، رحب خلالها بشركاء الحفاظ على البيئة ، موضحاً دور مجمع إعلام قنا في التوعية والتعريف بالقضايا البيئية كمحور رئيس من محاور التوعية بالهيئة العامة للاستعلامات، و تبنى المبادرات المجتمعية لنشر الوعي البيئي بالتعاون مع جهاز شئون البيئة، و الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني.

فيما تحدث الدكتورة هدى السعدى، مقرر المجلس القومي للمرأة بقنا ، عن التغيرات المناخية و آثارها السلبية علي المرأة والمجتمع و دور المجلس القومي للمرأة بقنا فى توعية المجتمع والمرأة من خلال حملات طرق الأبواب و إهداء السيدات الحقائب القماش للتسوق كبديل للبلاستيك احادى الاستخدام.

وأوضح المهندس أسعد محمد، رئيس قسم التوعية بجهاز شئون البيئة فرع قنا ، أهمية التعريف باليوم العالمي للبيئة وشعاره هذا العام و أهدافه للتغلب على التلوث البلاستيكى والتأكيدعلي دور الشباب ودور مؤسسات المجتمع المدني فى نشر الوعي البيئي، مع التعريف بأضرار التلوث البلاستيكى علي صحة الفرد وعلي المنتجات الغذائية.

و أشار محمد، إلى عدد من الحلول البسيطة للحد من استهلاك البلاستيك احادى الاستخدام من خلال إعادة التدوير للبلاستيك واستخدام الحقائب الورقية و القماش للتسوق و الأوانى الزجاجية و الفخارية و الفلزات غير القابلة للصدأ.

فيما تحدثت المهندسة زهراء عباس، منسق جمعية عين البيئة، عن الجمعية كنموذج نجاح فى عرض ما نفذته من أنشطه و حلول فى إقامة مشروعات إعادة تدوير و الحد من انتشار التلوث البلاستيكى فى محافظة القاهرة.

وعلي هامش الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، جري اطلاق حملة توعيه بالبصمة الكربونية، مع عرض مؤسسات المجتمع المدني بقنا ، نماذج نجاح فى إعادة تدوير المخلفات و صناعة الحقائب القماش للتسوق و الفخار للحفاظ علي البيئة، منها جمعية أجيال المستقبل بالمعنا التى نفذت معرض بيئي من إعادة تدوير للمخلفات البلاستيكية والأقمشة.