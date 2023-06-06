قمة الكوميسا.. الاجتماعات التحضيرية تركز على الدور الاقتصادي للقطاع الخاص (فيديو)

تستضيف زامبيا قمة السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا "الكوميسا"، خلال الفترة من 6 إلى 8 يونيو الجاري، تحت شعار "التكامل الاقتصادي من أجل كوميسا المُزدهرة المُرتكزة على الاستثمار الأخضر والقيمة المضافة والسياحة".

الاجتماعات التحضيرية التي تسبق القمة شهدت تأكيد أهمية عودة الاستقرار للسودان

وقال أحمد بشتو، موفد "القاهرة الإخبارية" في "لوساكا" بزامبيا، إن الاجتماعات التحضيرية التي تسبق القمة شهدت تأكيد أهمية عودة الاستقرار للسودان، ومساندة الصومال في أزمتها.

وأضاف أن الاجتماعات التحضيرية أكدت أهمية دور القطاع الخاص على المستوى الاقتصادي، لا سيما وأنه بمثابة رأس حربة الاستثمارات المستقبلية في القارة الإفريقية.

أهمية الاستفادة من التحول الرقمي اقتصاديًا

وأشار إلى أنه تم التشديد على أهمية الاستفادة من التحول الرقمي اقتصاديًا، وأهمية استغلال الطاقة البشرية بالدول المشاركة، التي تمثل الفئات الشابة 60% منها.

ويبدأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، جولة خارجية في منطقة الجنوب الإفريقي، تشمل زيارة كل من "أنجولا، زامبيا، وموزمبيق".

زيارة السيسي تأتي حرص مصر على تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة

وتأتي زيارة الرئيس المصري لمنطقة الجنوب الإفريقي، في إطار حرص مصر على تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة، وكذا مُواصلة تعزيز علاقاتها مع دول القارة في مُختلف المجالات، لا سيما عن طريق تدعيم التعاون المُتبادل على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب الأولوية المُتقدمة التي تحظى بها القضايا الإفريقية في السياسة الخارجية المصرية، حسب بيان للمستشار أحمد فهمي، المُتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.