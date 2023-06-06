ثاني أوكسيد الكربون يُسجل مستوى مقلق (شاهد)

في تطور مقلق للغاية، أعلنت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في هاواي عن رصد مستويات قياسية لنسب ثاني أوكسيد الكربون في الهواء.

ووفقًا للتقارير بلغت هذه المستويات نحو 224 جزءًا في المليون، وهي أعلى بنسبة 50٪ من مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

ثاني أوكسيد الكربون غازات الاحتباس الحراري الرئيسية

ويعتبر ثاني أوكسيد الكربون، من غازات الاحتباس الحراري الرئيسية التي تساهم في تغير المناخ وارتفاع درجة حرارة الأرض، وذلك لأن زيادة مستوياته في الهواء تعني زيادة تراكم هذا الغاز في الغلاف الجوي، مما يعزز آثار الاحتباس الحراري ويؤثر سلبًا على البيئة والكائنات الحية.

وهذا الإعلان يعد تذكيرًا قويًا لنا بأننا ما زلنا نعاني من تحديات جوهرية تتعلق بتغير المناخ وتلوث الهواء، ويشكل ارتفاعًا في مستويات ثاني أوكسيد الكربون تهديدًا حقيقيًا لكوكبنا ولصحة البشرية بشكل عام.

يجب أن تتخذ الحكومات والمجتمعات إجراءات فورية وجادة تجاه التغيرات المناخية

ولتحقيق تقدم حقيقي في مكافحة تغير المناخ وتقليل الانبعاثات الضارة، يجب أن تتخذ الحكومات والمجتمعات إجراءات فورية وجادة، وينبغي علينا الاستثمار في الطاقة المتجددة والتحول من استخدام الوقود الأحفوري إلى مصادر طاقة أكثر نظافة.

ويجب تشجيع الابتكار في مجال التكنولوجيا البيئية وتعزيز الوعي العام بأهمية الحفاظ على البيئة، كما يجب أن ندعم الجهود الدولية للتعاون في مجال تغير المناخ، وعلى الدول الكبرى والمؤسسات الدولية أن تتبنى سياسات وإجراءات قوية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعزيز التنمية المستدامة.

ويعد رصد مستويات قياسية لنسب ثاني أوكسيد الكربون في الهواء يشير إلى أننا ما زلنا بعيدين عن تحقيق أهدافنا في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة، ويجب أن يكون هذا الإعلان حافزًا لنا لزيادة الجهود وتكثيف التحركات لمواجهة تحديات تغير المناخ والحفاظ على كوكبنا للأجيال القادمة.

مكافحة تغير المناخ ليست مجرد مسؤولية حكومات ومنظمات

لذا فأن مكافحة تغير المناخ ليست مجرد مسؤولية حكومات ومنظمات، بل هي واجب على الجميع، ولنتحد في جهودنا للحفاظ على الكوكب وضمان مستقبلٍ أفضل للأجيال القادمة، والوقت الآن هو الأهم، وعلىنا أن نتحرك قبل فوات الأوان.