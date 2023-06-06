شاهد.. زوجة ميسي تواصل إثارة الجدل حول مستقبله

تواصل زوجة ميسي أنتونيلا روكوزو أثره الجدل حوله البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد رحيله عن صفوف باريس سان جيرمان ومستقبله خلال الفترة المقبله .

ونشرت أنتونيلا روكوزو عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك قائلة:" وداعاً، باريس! مرحبا برشلونة! لا يسعني الانتظار للفصل التالي من حياتنا".

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وعلى الجانب الأخر ، كشف خورخي ميسي والد ومدير أعمال بطل العالم في كرة القدم الأرجنتيني ليونيل الاثنين،عن وجهة نجله خلال المرحلة المقبلة بعد محطة باريس سان جيرمان الفرنسي.

واعترف بأن رغبة نجله في العودة إلى صفوف برشلونة الإسباني، نافيا صدور أي قرار بهذا الشأن حتى الآن.

وأكد والد ميسي أنه اجتمع الاثنين مع رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا لكن لا شيء ملموسا بعد، وأن عودة ابنه تتوقف "على أشياء كثيرة".

ميسي

وعن وجهة برشلونة المفضلة لميسي، قال خورخي "نعم"، مضيفاً أحب كثيرا أن يعود أفضل لاعب في العالم 7 مرات إلى كتالونيا.

وكشف خورخي ميسي للصحافيين أن ليونيل سيتخذ قراره قريبا لكن لست أدري أي قرار، لا أدري في الوقت الحالي، يتعين علينا التباحث في الكثير من الأشياء.

ويبحث الهلال عن التعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين بعد خسارة الدوري السعودي ودوري أبطال اَسيا خلال الموسم الماضي، حيث توج اتحاد جدة بلقب الدوري، بينما توج أوراوا بلقب الشامبيونزليج الاَسيوي.

وأظهر برشلونة رغبة كبيرة في استعادة خدمات ميسي أفضل هداف في تاريخه وتحديداً على لسان لابورتا والمدرب تشافي هيرنانديز الذي لعب إلى جانبه لسنوات عدة، وذلك على الرغم من الصعوبات المالية التي يعيشها النادي الكتالوني.

يواصل الهلال السعودي بحثه التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعدما رحل اللاعب بشكل رسمي من باريس سان جيرمان عقب نهاية الدوري الفرنسي.

وخاض النجم الأرجنتيني الفائز بكأس العالم مع منتخب بلاده في مونديال قطر، آخر مباراة له في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي السبت الماضي والتي خسرها أمام ضيفه كليرمون 2-3 في الدوري المحلي.

وكان ميسي انتقل إلى صفوف فريق العاصمة الفرنسية قادما من برشلونة عام 2021، بعدما فشل الأخير بتمديد عقده إثر الأزمة المالية التي يعاني منها.