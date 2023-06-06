قررت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي تشكيل اللجنة العليا للمهرجان، وبقية لجانه المختلفة، حيث سيعاد هيكلة لجان المهرجان قبل انطلاق الدورة الثامنة، و التي مقررا انطلاقها في شهر نوفمبر لعام 2023.

تفاصيل إعادة هيكلة لجان مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي 2023

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته السابعة كرم المخرج الأمريكى العالمى ريتشارد شيكنر وتم اختياره كشخصية دولية مكرمة، كما كرم أيضا عدد من الفنانين والقامات المسرحية المصرية والعربية منهم : سوسن بدر، رياض الخولي، حسن العدل، محمد عادل واسم الفنان الراحل ماهر سليم ، بالإضافة للفنانين العرب عبد الله راشد من الامارات ونبيل الفيلكاوي من دولة الكويت، ومازن محمد وزهرة بدن من العراق ، وأمل الدباس من الأردن.

قدم أيضا خلال الدورة الماضية ورشتان من أهم ورش المهرجان خلال دوراته وهي ورشة الفنان العالمي سكوت تروست التي شهدت اقبالا كبيرا جدا من المواهب المصرية التي رغبت في ثقل موهبتها بتجربة عالمية ، وأيضا قدم المخرج الكبير خالد جلال ورشة شهدت اقبالا كبيرا من الشباب من مختلف محافظات مصر .

الدورة الماضية حملت اسم الفنان الكبير نبيل الألفي، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان والنجم محمد صبحي، و رئيس المهرجان المخرج مازن الغرباوي ، ويديره الدكتورة انجي البستاوى ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء.