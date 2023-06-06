معاقبة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة الإتجار بالمواد المخدرة

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، حكمها بمعاقبة المتهم "ح . ن . م" عامل، يقيم بدائرة مركز ساقلتة شمال شرق محافظة سوهاج، بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه بتهمة الإتجار في المواد المخدرة "أقراص ترامادول المخدرة" بدائرة المركز .

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز، وعضوية المستشارين هاني صبحي ضحا، وأحمد أحمد الجندي، بأمانة سر طه حسين، وماجد أمين .

تعود أحداث الواقعة الى عام 2022، عندما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة ساقلتة، تفيد قيام المتهم بالإتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي على نطاق واسع وترويج بضاعته على المتعاطين وراغبى الشراء .

وعقب تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من اقراص ترامادول المخدرة كانت معدة للبيع.

واعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.