تنظيم دورات تدريبية للفتيات على مهن سوق العمل بالوادى الجديد

نظمت مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد برئاسة أحمد حسين طليب، دورات تدريبية مجانية علي مهنة الطباعة على المنسوجات الأواني الفخارية للفتيات ، بمركز التدريب المهني بالخارجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، ومبادرة (مهنتك مستقبلك) التى أطلقتها الوزارة بتدريب الشباب من الجنسين داخل القرى بالمحافظات على المهن التى يحتاجها سوق العمل، وضمن مبادرة "هن قادرات" التى يتم تنفيذها لتمكين المرأة اقتصادياً وتدريبها على المهن الحرفية والبيئية وتعزيز المساواة بين الجنسين.

دورات تدريبية للفتيات

وأوضح احمد طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد، أنه في إطار اهتمام القيادة السياسية بتدريب الشباب والفتيات على المهن التى يحتاجها سوق العمل ، والاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين بالقرى الأكثر احتياجا تماشياً مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الفتيات من أجل تمكين المرأة اقتصاديا من خلال تنمية قدراتها واكسابها المهارات الفنية اللازمة الالتحاق بسوق العمل وزيادة مشاركتها كعضو فعال فى المجتمع تم متابعة تنفيذ تلك الدورات التدريبية التى تقوم بها المديرية لخدمة الشباب من أبناء المحافظة.

دورات تدريبية للفتيات

وأضاف مدير المديرية، أن تلك الدورات المجانية تتم تحت إشراف ومتابعة المديرية ، وتحت رعاية اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد ، وحنان مجدى نائب المحافظ ، وباشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة ، كما انه يمكن للشباب الحصول على تلك الدورات من خلال التقديم بمراكز التدريب المهنى التابعة ، او من خلال إدارة بحوث العمالة والتدريب بديوان المديرية لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة للحاصلين على المؤهلات العليا او المتوسطة او بدون مؤهل .