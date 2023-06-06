بالفيديو.. د. خالد عبد الغفار فى المؤتمر الطبى الإفريقى: 222 مليار جنيه حجم الإنفاق في القطاع الصحى خلال 9 سنوات

• وزير الصحة: لدينا 965 مشروع يتعلق بالبنية التحتية بتكلفة 91 مليار جنيه ولا يوجد محافظة في مصر إلا وبها مشاريع

• مصر أنشأت بعد كورونا "مركز التحكم" لرصد الأمراض الوبائية وغير الوبائية ونهتم بالخدمة الطبية المقدمة لكل المواطنين على مستوى الجمهورية

• الدولة المصرية تهتم بالقطاع الصحى ومبادرة القضاء على فيروس سي تكلفت 32 مليار جنيه



قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، خلال كلمته في المؤتمر الطبي الإفريقي الثاني، إن الدولة المصرية سخرت كافة الامكانيات للنهوض بالقطاع الصحى، موضحا إنه يوجد 965 مشروعا يتعلق بالبنية التحتية بتكلفة 91 مليار جنيه، وبذلك لا يوجد محافظة في مصر إلا وبها مشاريع رفع كفاءة، موضحا ، أن المنشآت الجديدة خلال عام 2023 بلغت 53 مستشفى بـ37 مليار جنيه، والعام المقبل سيتم إنشاء 13 مستشفى، ولدينا خريطة لـ 2030 طبقا الخريطة الصحية.



وأضاف وزير الصحة والسكان، أن حجم التطوير في القطاع الصحي منذ عام 2014 وحتى العام الجاري، بدأ بـ 32 مليارا وانتهى في الوقت الحالي 222 مليار جنيه، وهو ما يعكس تطوير الإنفاق وزيادته لنحو 7 أضعاف، مؤكدا اهتمام الصحة بالخدمة الطبية المقدمة لكل المواطنين على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، خلال كلمته، أن صحة الإنسان النفسية تتغير عند انتقاله من العشوائيات إلى المناطق الحضرية، مشيرا إلى انخفاض الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق بعد تطوير الشبكة القومية للطرق، لافتا إلى أن مصر تواجه تحديات كبرى، واستطاعت التغلب على الالتهاب الكبدي الوبائي وهو ما عجزت عنه أمريكا، مشيرا إلى أن مجلة فوربس أشادت بتجربة مصر في هذا الصدد، كما أشار إلى أن "الزيادة السكانية" تعد التحدي الأكبر .

وأشار الوزير خلال كلمته الى التحديات قائلا "لدينا تحديات جمة ونستطيع مع مرور الوقت التغلب على بعضها، موضحًا أن التحدى الأعظم بالنسبة لمصر هو الزيادة السكانية، قائلا: "لدينا مولود كل 15 ثانية و4 مواليد كل دقيقة، موضحًا أن ليس كل الأطفال يولدون أصحاء، فهناك سوء تغذية وأمراض وراثية من الممكن أن يزيد عبئا آخر على الدولة، وأوضح أن الصحة من أولويات الدولة المصرية منذ عام 2014، وأن إستراتيجية الوزارة اعتمدت على تعزيز البنية التحتية انشاء مستشفيات وبنية تحتية متقدمة فى كل المحافظات، لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأكد الوزير خلال كلمته أنه تم انشاء مركز التحكم المصري بعد جائحة كورونا لمراقبة الأمراض الوبائية وغير الوبائية ورصدها، ولفت وزير الصحة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، صدق على تأسيس المنشآت الصحية لتكون أماكن ارتكاز في بعض المحافظات، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عمل على تطوير معهد القلب القومي، وصدق على إنشاء معهد قلب قومي جديد خارج القاهرة، وإنشاء مدينتين للطب النفسي، وأوضح وزير الصحة أن مبادرة القضاء على فيروس سي تكلفت 32 مليار جنيه، مؤكدا أن الدولة المصرية تهتم بالقطاع الصحى مهما بلغت تكلفة ذلك.