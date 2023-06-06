بنك القاهرة يطرح "ميجا توفير" بعائد يصل إلى 15%

يقدم بنك القاهرة لعملائه حساب "ميجا توفير" ذو العائد الشهري، والذي يتمتع بالعديد من المزايا التنافسية لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء، وذلك بعائد تنافسي يصل إلى 15% .

ويوفر حساب "ميجا توفير" مزايا التأمين المجاني على الحياة والتي تبدأ من سن 18 سنة حتى بلوغ العميل سن 65 سنه

وبحد أدني للرصيد 50.000 جم طوال مدة الحساب وبحد أقصى 200.000 جنيه

يتيح الحساب أيضاً الحصول على بطاقة خصم مباشر مجانية للإصدار الأول فقط

ونقاط ترحيبية عند اصدار بطاقة الائتمان ونقاط اضافية على كل معاملة.

ويمكن فتح الحساب للعملاء الافراد فقط بالعملة المحلية،

وفتح الحساب للقصر اقل من 16 عام بالولاية الطبيعية ومن هم أكبر من 64 عام بدون التغطية التأمينية.