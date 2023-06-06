أسيل عمران تخطف الأضواء في ديور بالكب الحريري والألماس

وسط أجواء من الأناقة والنعومة التي اشتهرت بها علامة ديور استطاعت النجمة السعودية أسيل عمران أن تخطف عدسات الصحافة والإعلام لأناقتها لتصبح حديث رواد السوشيال ميديا لنعومة ذوقها.

وتألقت أسيل عمران في أحدث ظهور لها بإطلالة ناعمة تتناغم مع ذوقها الرفيع، حيث ارتدت فستانا طويلا، مجسما من أعلى مع كشكشة من ناحية الصدر والخصر، فضفاضا من أسفل، ينتمي لقصة الكب، صمم من قماش الحرير بلون الباسيتل الناعم، فيما انتعلت صندلًا بكعب عال.

أما من الناحية الجمالية، كانت للبساطة الكلمة الأولى في تصفيف خصلات شعرها لتترك ينتسدل بحرية وراء ظهرها ولم تتكلف بوضع المكياج بل اكتفت بوضع لمسات ناعمة من المكياج المرتكز على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

أسيل عمران

أسيل عمران من مواليد 12 نوفمبر 1989، مغنية وممثلة سعودية مقيمة في الإمارات.

عن حياتها

ولدت في العاصمة الرياض على الرغم من أن أصولها تعود إلى المنطقة الشرقية وذلك بسبب عمل والدها حيث كان يعمل عسكريا، وهي الأخت الصغرى للإعلامية لجين عمران، شاركت في برنامج نجوم الخليج في عام 2005 عرض في قناة نجوم لكن لم تصل إلى النهائيات، وبعده شاركت في برنامج نجم الخليج الذي عرض على تلفزيون دبي عام 2006 ووصلت للمرحلة النهائية وبعد خروجها منه استمرت بالعمل الفني حيث طرحت عدة ألبومات وأغاني منفردة، كما أنها دخلت مجال التمثيل في مسلسل شبابي صورته بعام 2011 حمل اسم 04 عرض على إم بي سي 4 بعد ذلك استمرت كممثلة أيضًا.

حياتها الأسرية

تزوجت في 8 أغسطس 2008 من المذيع البحريني خالد الشاعر الذي قام بالمشاركة معها في برنامج الواقع «هي وهو» على قناة إم بي سي 1 وفكرة البرنامج تتحدث عن حياة زوجان بشكل يومي وعرض البرنامج بالفترة من 25 سبتمبر 2010 إلى 1 يناير 2011 وحقق نسبة مشاهدة عالية في الوطن العربي، ولكنهما انفصلا بعام 2012 بعد عدة خلافات. إلا أن بعد فترة من طلاقهما في عام 2014 ما يقارب بثلاث سنين رجعت أسيل إلى طليقها خالد الشاعر وعادت وانفصلت عنه في عام 2015. رزقت منه بابن وحيد اسمه «وليد» توفي وهو لا يزال طفلا.