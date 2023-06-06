سيدة تلفظ أنفاسها الأخيرة بسبب لهو الأطفال

فقدت سيدة في مُنتصف عقدها الرابع حياتها في ظروفٍ بشعة بعد أن دفعت عُمرها ثمنًا لخلافٍ كان يجدر به أن يكون عابرًا.

لفظت السيدة الشابة أنفاسها الأخيرة بسبب شجارٍ على ضوء لهو الأطفال، فتصاعدت الأحداث لنصل إلى لحظة التطور الأبرز بتلقي الضحية رصاصة غادرة أنهت حياتها.

القصة تأتينا من ولاية فلوريدا الأمريكية التي تُحقق فيها السلطات في جريمة إنهاء حياة ام شابة تبلغ من العُمر 35 سنة بعد تلقيها عيارٍ ناري غادر بعد جدال بسبب لعب الأطفال في الحي.

وبحسب تقرير نشرته مجلة بيبول الأمريكية فإن السلطات عثرت على الضحية أجيك أوينز وكانت تُعاني من إصابة بطلقٍ ناري فقدموا لها الرعاية الطبية ولكن لسوء الحظ فارقت الحياة.

وأكد التقرير أن السلطات تُحقق في القضية، وأظهرت التحريات الأولية أن المُشتبه بها في القصة التي لم تُكشف هويتها كانت قد دخلت في مشادة كلامية مع الضحية بسبب لعب الأطفال في الحي.

وأظهرت السجلات وجود شكاوى من الجانية تجاه الضحية بسبب الأطفال ولهوهم، وأكد مسئول الشرطة على أن الحادثة الأولى بين الضحية والجانية تعود ليوم 16 يناير 2021، وكانت هُناك ما بين 6 إلى 8 بلاغات لاحقة في هذه السلسلة.

وقال مسئول الشرطة: "كُنت أتمنى أن تقوم مُطلقة النار بالتواصل معنا بدلاً من التصرف بيديها، كنت أتمنى أن تقوم السيدة أوينز (الضحية) بالتواصل معنا، لم نكن لنصل لهذه النقطة التي وصلنا لها اليوم أبدا".

وأضاف: "النزاع بين الأطفال هو ما قاد لهذه المُواجهة على الباب".

ولفت التقرير إلى أن طفلين على الأقل من أطفال الراحلة كانا شاهدين على الجريمة البشعة، وعلق مسئول الشرطة على ذلك بالقول :"الأطفال يُمثلون جزءاً كبيراً من الإجابة على الكثير من أسئلتنا".

وتُواصل السلطات استجواب الشهود، وأكد ضباط الشرطة الذين يُحققون في الواقعة أن هُناك شيئاً تم رميه في اتجاه الأطفال بواسطة مُطلقة النار، وهو الأمر الذي فتح الباب أمام الجدال الدامي.

ويترقب المجتمع الأمريكية معرفة كيف ستسير جلسات المُحاكمة، وكيف سيقتص العدالة للضحية، وتبرز المُطالبات بضرورة فرض قواعد أكثر صرامة لاقتناء السلاح في أمريكا للحد من حوادث من هذا النوع.