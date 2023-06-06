سيجنيفاي مصر: الاستدامة ليست رفاهية

قال محمد سعد، الرئيس التنفيذي لشركة سيجنيفاي مصر، وشمال شرق إفريقيا، إنه في 6 يونيو من عام 1973، أطلق برنامج الأمم المتحدة للبيئة، يوم البيئة العالمي، لخلق عالم أكثر استدامة، والآن وبعد مرور 50 عاما، نحتفل باليوبيل الذهبي، لذلك من الضروري أن نطرح السؤال الأهم، هل حققنا الهدف من وراء الاحتفال بهذا اليوم؟ وماذا علينا أن نقدم للأجيال القادمة؟

أضاف أن الحقيقة أننا لا نستطيع الإجابة بنعم، وفي نفس الوقت لا ننكر مجهودات الدولة المصرية الحثيثة في تحقيقها، ذلك لأن الهدف من هذا اليوم العالمي هو تحقيق الاستدامة، والتي تأتي بمفهومها الشامل من القدرة على تلبية مطالبنا واحتياجاتنا في الوقت الحاضر، دون المساس والاحتفاظ للأجيال القادمة بحقهم في تلبية متطلباتهم، لذلك يتوجب علينا العمل والسعي الدائم والمستمر، على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الخمس، وعلى رأسها، القضاء على الفقر والجوع، ومنح أبنائنا الصحة والتعليم الملاءمان، والمساواة بين الجنسين، وتوفير فرص العمل، بالتزامن مع معالجة التغيرات المناخية والحماية البيئية.

وهنا يقع على الشركات المهتمة والمعنية بتحقيق الاستدامة بدورهم المجتمعي والمحوري، وعليهم أخذ الخطوات الجدية اللازمة في تشكيل مستقبل مستدام، خاصة في ظل تحديات جسيمة يواجهها النظام العالمي، مثل تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي ونضوب الموارد، والتي تتطلب شحذ الهمم والاهتمام الفوري بها، والعمل سريعا على وقف استمرار آثارها السلبية، ومن ثم البدء في معالجة هذه القضايا الملحة، لذلك لا يمكن التقليل من أهمية هذه الدعوة للعمل تجاه مستقبل أكثر استدامة.

تابع في سيجنيفاي مصر، لدينا استراتيجية واضحة وأهداف محددة لتحقيق الاستدامة المطلوبة، وهو ما يجعلنا فخورين بكوننا شركة محايدة للكربون، تعتمد على الكهرباء المتجددة بنسبة 100٪، من خلال التحول الكامل إلى الطاقة المتجددة، وعدم وجود نفايات، ونسعى لدفع عجلة النمو والتصدى لبعض التحديات العالمية الكبرى، من خلال تعزيز وتطوير التقنيات الموفرة للطاقة وتطوير حلول الطاقة النظيفة، والاعتماد على مبادئ القيادة والحوكمة فى مساعدة المجتمعات، من أجل الحصول على الطاقة واستخدام التكنولوجيا وتطوير استراتيجية مستدامة للنجاح فى المستقبل، تتماشى مع رؤية وأهداف مصر 2030، وتوجهاتها نحو الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

أشار إلى أنه لا يتوقف الأمر لدينا عند هذا الحد، حيث تأتي نسبة 84٪ من إيراداتنا من مجموعة من المنتجات والأنظمة والخدمات المستدامة، التي تمثل إحدى الطرق المهمة التي نساهم بها في تحقيق الاستدامة في مصر، من خلال حلول الإضاءة LED الخاصة بنا، حيث تعطي منتجاتنا كفاءة استثنائية في استخدام الطاقة، مما يمكّن الشركات من تقليل استهلاك الكهرباء بنسبة تصل إلى 50٪ مقارنة بالإضاءة التقليدية، وعند استخدام إضاءة متصلة وذكية يمكن أن تصل إلى 80%، بالإضافة إلى ذلك، تشتمل إضاءة LED الخاصة بنا على مكونات قابلة لإعادة التدوير، تتماشى مع أهداف المناخ في مصر، من خلال تبني إضاءة LED، التي لا تسهم في تقليل التأثير البيئي للشركات فحسب، بل تحقق أيضًا وفورات كبيرة في الطاقة وتعزز أدائها المالي.

شغفنا بتحقيق عالم أفضل وأكثر استدامة دفعنا إلى مزيد من الابتكار في إضاءتنا بتقنية إضاءة فائقة الكفاءة، حيث قمنا بتطوير المنتجات لدينا لتكون الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة بهذا الشكل حتى الآن بنسبة توفير في الطاقة تصل إلى 60% و تدوم لفترة تصل إلى 50,000 ساعة، مع الحفاظ على نفس جودة الإضاءة التي يعتاد عليها عملاؤنا.

وفي الوقت الذي يمكننا فيه الاحتفال بإنجازات الاستدامة التي حققناها، فإننا نقر بأنه لا يزال هناك الكثير من العمل، الذي يتعين القيام به، ومن ثم، فإننا نحث جميع الشركات في مصر، على إعطاء الأولوية لتحقيق لاستدامة في عملياتها واستراتيجياتها، خاصة أن تبني الممارسات المستدامة يقدم العديد من الفوائد، بما في ذلك خفض التكلفة وزيادة الكفاءة وتحسين السمعة بين العملاء والمستثمرين وأصحاب المصلحة، حيث أثبتت الأبحاث المكثفة، أن الشركات ذات ممارسات الاستدامة القوية، تتفوق باستمرار على نظيراتها من حيث الأداء المالي وخلق القيمة على المدى الطويل.

في سيجنيفاي مصر، وبصفتنا شركة ذات خبرة، نتحمل مسؤولية قيادة الطريق ونؤمن بضرورة القيام بدورنا المجتمعي ونلتزم بقيادة التغيير الإيجابي والمساهمة في مستقبل أكثر استدامة، ندعو كافة الشركات في مصر -التي لا تزال تمتلك فرصا واعدة للنمو في مجال الاستدامة والطاقة النظيفة-، بأن ينضموا إلينا في هذا المسعى الحاسم وفي هذا التوقيت المهم، لاستمرار جهود تحقيق الاستدامة ومنحها أولوية قصوى في عملياتها واستراتيجياتها، فلا يمكن تحقيق الاستدامة من خلال الجهود الفردية، بل الأمر يتطلب تضافر الجهود بين أفراد المجتمع والشركات المعنية والحكومة، فمعًا.. يمكننا إقامة عالم أفضل لأنفسنا وللأجيال القادمة