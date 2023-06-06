إزالة 14 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بملوي

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، جهود مراكز المحافظة في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات، بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وذلك لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والري والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين أجهزة الدولة كافة، تنفيذًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء وإشراف وزير التنمية المحلية.

وقال اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي، إنه تم تنظيم حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الري بقرى اتقا، وعزبة عبدالواحد، وعزبة رستم، إذ أسفرت الحملة عن إزالة 14 حالة تعدٍ على الري بمساحة 532 مترًا، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة تجاه المخالفين.