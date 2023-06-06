الأمير هاري يدلي بشهادته أمام محكمة بلندن ضد صحيفة شعبية

أدلى الأمير هاري، الابن الأصغر للملك تشارلز، بشهادته على منصة الشهود اليوم الثلاثاء، في دعوى مقامة ضد شركة تصدر صحيفة شعبية يتهمها باختراق هاتفه والضلوع في أنشطة أخرى غير قانونية، ليصبح أول فرد رفيع المستوى في الأسرة المالكة البريطانية يدلي بشهادته أمام محكمة منذ 130 عامًا.

ولم يمثل الأمير هاري، الذي يأتي ترتيبه خامسًا في ولاية العرش، أمام المحكمة أمس الإثنين كما كان متوقعًا، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

ساعات من الاستجواب:

ويقاضي الأمير هاري هو وأكثر من 100 آخرين شركة ميرور غروب نيوزبيبرز (إم.جي.إن)، التي تصدر صحف ديلي ميرور وصنداي ميرور وصنداي بيبول، لاتهامها باختراق هواتفهم وارتكاب سلوكيات أخرى غير قانونية بين عامي 1991 و2011.

وسيواجه الأمير هاري، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، ساعات من الاستجواب على منصة الشهود من آندرو جرين محامي شركة ميرور غروب بشأن 33 مقالًا يقول إنها بنيت على معلومات تم الحصول عليها بطرق غير قانونية.

وقد غاب الأمير البريطاني هاري أمس الإثنين عن جلسة، مما دفع القاضي إلى القول إنه مندهش لغيابه، في حين قال أحد محامي المؤسسة الصحافية إن غيابه "غير عادي".

أول فرد في الأسرة المالكة يدلي بشهادته:

وبذلك سيكون الأمير هاري أول شخصية بارزة من العائلة المالكة يدلي بشهادته خلال 130 عامًا،

وبدأ نظر الدعوى ضد شركة ميرور غروب الشهر الماضي مع سعي هاري والمدعون الآخرون لإثبات أن عملية جمع معلومات غير قانونية قد تمت بعلم وموافقة كبار المحررين والمسؤولين التنفيذين.

وكان الأمير هاري تغيب أمس الإثنين عن جلسة بمقر المحكمة العليا في لندن مما دفع القاضي إلى القول إنه مندهش لغيابه في حين قال أحد محامي المؤسسة الصحفية إن غيابه "غير عادي".

ويسعى آندرو جرين محامي شركة ميرور غروب لسؤال هاري فيما يتعلق بما يزيد على 33 مقالة قال الأمير إنها تستند إلى مواد تم الحصول عليها بشكل غير قانوني.

وهذا يعني أن الأمير هاري قد يكون عليه العودة للإدلاء بشهادته مرة أخرى أمام المحكمة يوم الأربعاء.

وفي بداية المحاكمة اعتذرت (إم.جي.إن) في وثائق المحكمة واعترفت بأن صحيفة "صنداي بيبول" ذات مرة سعت للحصول على معلومات بشكل غير قانوني عن الأمير هاري وبالتالي يحق له الحصول على تعويض عن ذلك.

لكن المؤسسة رفضت اتهاماته الأخرى وقالت إنه لا يملك أدلة على ما يقول، ومن المرجح أن يأتي ذكر قصر باكنجهام في أسئلة الدفاع للأمير هاري، إذ تقول المؤسسة الصحفية إن بعض المعلومات جاءت من مساعدين ومستشارين للعائلة المالكة.

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