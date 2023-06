شهادة الجودة لقانونية البنك الأهلي المصري

أعلن البنك الأهلي المصري عن الاحتفاظ – للعام الثاني على التوالي – بريادته في مجال جودة إدارة المجموعة القانونية بعد حصوله كأول بنك في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط على شهادة الجودة (ISO 9001/2015) في مجال جودة إدارة المجموعة القانونية والتي سبق منحها للبنك عام 2022 من قبل هيئة المواصفات البريطانية "BSI" والتي تعد من المؤسسات الدولية العريقة والرائدة دوليا في مجال أنظمة الجودة، ويعد ذلك إنجاز غير مسبوق على مستوى المجموعات القانونية بالقطاع المصرفي محليا ودوليا وهو ما يعزز ريادة البنك الأهلي المصري في التوافق مع افضل الممارسات والمعايير الدولية.

أعرب هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري عن اعتزازه باستمرارية المجموعة القانونية في التوافق مع متطلبات شهادة الايزو (ISO 9001/2015) في مجال جودة الإدارة للعام الثاني على التوالي مما يدعم ثقة وتقدير المؤسسات الدولية في نظم ومعايير إدارة البنك الأهلي المصري كأحد أعمدة الاقتصاد المصري، ويعكس أيضاً كفاءة فريق عمل المجموعة القانونية بالبنك.

وأكد "عكاشة" على قدرة البنك وحرصه على تطبيق أعلى معايير الجودة في الأساليب والإجراءات القانونية الحديثة والضوابط التي تواكب التطور العالمي في هذا المجال والمطبقة في المؤسسات المالية والمصرفية الكبرى وذلك في ظل شراكة المجموعة القانونية مع مجموعات البنك المختلفة الأخرى في مباشرة الأعمال وتكاتف جميع فرق العمل لتحقيق أعلى معدلات الجودة والكفاءة في الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء.

ومن جانبه أضاف أشرف شعبان الرئيس التنفيذي للمجموعة القانونية بالبنك الأهلي المصري أن نجاح البنك في الحفاظ على تلك الشهادة يعكس الجهود المبذولة من كافة الكوادر البشرية والكفاءات المدربة بالمجموعة القانونية بجناحيها التقاضي والدعم القانوني بالبنك، والتي عززت دور البنك الأهلي المصري في تبني وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية والسعي المستمر للتطوير لمواكبة كل ما هو جديد في المجال القانوني والعمل على إيجاد حلول قانونية لإدارة المخاطر، بما يساهم في تحقيق مستهدفات واستراتيجيات البنك بأعلى معدلات الكفاءة، مشيرا الى اهتمام الإدارة التنفيذية للبنك الأهلي المصري وسعيها المستمر نحو رفع كفاءة الأعمال والتوافق مع أنظمة الجودة الدولية.

وأشاد دكتور محمد أبو الفضل مدير هيئة المواصفات البريطانية بمصر بالمجموعة القانونية بالبنك الأهلي المصري، مشيرًا الى انها تعد من أكبر المجموعات القانونية المصرفية بمصر وأول مجموعة قانونية تحصل على شهادة الجودة الدولية (ISO 9001/2015) عام 2022 والتي تم تجديدها عام 2023 وذلك على مستوى مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، والذى تم بعد فحص دقيق وإجراء المراجعات والتقييمات اللازمة من جانب الهيئة، بالإضافة الي توافر الآليات اللازمة لقياس وضبط وإدارة المخاطر ومراقبة مستوى جودة الاعمال المقدمة من قطاعات المجموعة القانونية.

وأضاف ان احتفاظ المجموعة القانونية بالبنك الأهلي المصري بالشهادة للعام الثاني على التوالي يعكس حرص إدارة البنك الأهلي المصري على تبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية والعمل على تحسين الخدمات القانونية وتطويرها بشكل مستمر وفقاً واحتياجات العملاء والاهتمام كثيرا بتطوير العنصر البشري.

جوائز وشهادات

وقال البنك الأهلي إن المجموعة القانونية بالبنك الأهلي المصري حققت العديد من الإنجازات على المستوى الإقليمي والدولي وفازت بعدة جوائز وشهادات من أهمها:

جائزة أفضل مجموعة قانونية لعام 2022 على مستوى الفرق القانونية العاملة بمجال البنوك والخدمات المالية، بالشرق الأوسط وشمال افريقيا من مؤسسة Legal Community MENA الدولية المرموقة.

جائزة أفضل رئيس مجموعة قانونية لعام 2022 ضمن فئة الفرق القانونية الكبرى The Legal Counsel of the Year – Large Team Category" " من مؤسسة The Legal Era Middle East, Dubai، الدولية المرموقة على مستوى رؤساء المجموعات القانونية بالشركات والمؤسسات الكبرى العاملة بالشرق الأوسط.

جائزة العقول القانونية المميزة “The Distinguished Legal Minds Award” لعام 2022 من مؤسسة The Legal Era Middle East, Dubai.

تصنيف المجموعة القانونية بالبنك الأهلي المصري ضمن أفضل الفرق القانونية الكبرى لعام 2022، وذلك على مستوى الفرق القانونية العاملة بالشرق الأوسط من مؤسسةThe Legal Era Middle East, Dubai.

تكريم المجموعة القانونية بالبنك الأهلي المصري من جانب البنك المركزي المصري عن الانجازات المحققة خلال عام 2022.

تصنيف رئيس المجموعة القانونية بصفته ضمن أفضل رؤساء المجموعات القانونية على مستوى قارة افريقيا لعام 2022 خلال الحدث الخاص بـ The African Legal Awards.

تصنيف المجموعة القانونية بالبنك الأهلي المصري ضمن أفضل الفرق القانونية الكبرى لعام 2022، وذلك على مستوى الفرق القانونية العاملة بالشرق الأوسط خلال الحدث الخاص بـ The Middle East Legal Awards, Dubai.

تصنيف رئيس المجموعة القانونية ضمن أفضل رؤساء المجموعات القانونية على مستوى الشرق الأوسط لعام 2022 خلال الحدث الخاص بـ The Middle East Legal Awards, Dubai.

تصنيف المجموعة القانونية ضمن أفضل الفرق القانونية والأكثر تأثيراً على مستوى قارة افريقيا وادراجها بقائمة GC Powerlist الصادرة من مؤسسة Legal 500 الدولية في لندن بالمملكة المتحدة.