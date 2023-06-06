توقيع وثيقة أكبر مشروع مصرى إماراتى للطاقة المتجددة باستثمارات 10 مليارات دولار

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، توقيع وثيقةاكبر مشروع فى العالم بين مصر والامارات العربية بشأن مشروع إنتاج طاقة كهربائية بقدرة 10 آلاف ميجاوات من طاقة الرياح .وباستثمارات تبلغ 10 مليار دولار توفر نحو 100الف فرصة عمل فى منطقة غرب سوهاج

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لطاقة المستقبل ، ومسئولى عدد من الشركات

مشروع ضخم لتوليد الكهرباء

وقال الدكتور محمد الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، فى مؤتمر صحفى بمجلس الوزراء اليوم إن الإعلان عن تنفيذ مشروع ضخم لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بين مصر والإمارات من خلال تحالف انفنتي باور وحسن علام بمحافظة سوهاج بقدرة 10 جيجا وات عدة مراحل بنحو 10 مليارات دولار استثمارات مباشرة.

وأضاف أن المشروع يأتي من جهد بدأ من أكثر من 50 عاما ومشاركة القطاع الخاص ومن ثم تم تنفيذ العديد من المشروعات على رأسها مجمع بنبان بنحو 23 مشروعًا بقدرة بقيمة تتجاوز 2 مليار دولار ومجمع خليج السويس لطاقة الرياح وإنشاء 4000 ميجا وات.

وأضاف أن المشروع يأتي من جهد بدء من أكثر من 50 عام ومشاركة القطاع الخاص ومن ثم تم تنفيذ العديد من المشروعات على رأسها مجمع بنبان بنحو 23 مشروع بقدرة بقيمة تتجاوز 2 مليار دولار ومجمع خليج السويس لطاقة الرياح وإنشاء 4000 ميجا وات.

وقال والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية ان هذا المشروع ياتى ضمن تحالف يستهدف انتاج 20 ميجا وات باستثمارات تصل الى 20 مليار دولار وهو الاضخم فى العالم بهدف تحقيق فاىض في انتاج الطاقة المتجددة