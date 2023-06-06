تعليم الإسكندرية تستعد لاطلاق مارثون امتحانات الثانوية العامة

أعلنت نادية فتحى، وكيل مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، رئيس اللجنة الثلاثية، اختيار مدرسة المشير أحمد بدوى الكائنة في شارع منشا بمنطقة محرم بك وسط الإسكندرية، كمقر رسمي للجنة الإدارية المنوط بها قبول طلبات المعتذرين عن عدم المشاركة بامتحانات الشهادة الثانوية العامة 2023 والمقرر انطلاقها في 12 يونيو الجارى وتستمر حتى يوليو المقبل.

وقالت «نادية»، إنه جرى توفير مندوبين من مديرية التعليم بالإسكندرية للتواجد بمقار اللجان الإدارية بقطاع المحافظات لتسيير مهمة تقديم طلبات الاعتذارات وفحصها في وقت قصير وتحديد قبول طلبات الاعتذارات الخاصة بالمراقبين غير الراغبين في العمل بامتحانات الشهادة الثانوية العامة 2023 من عدمه.

اوضحت أن اللجنة الإدارية المنوط بها تلقي طلبات الاعتذارات تقوم بفحص شامل لها استيفاء الاشتراطات والضوابط المنصوص عليها، مشيرة إلى أن أسباب الاعتذارات هذا العام 14 سببًا، تشمل الحالات التي يتم قبول الاعتذارات فيها قومسيون طبي حديث ومختوم من المجلس الطبي مدون به يعفى من أعمال الامتحانات أو ممنوع من السفر لهذا العام والعمل جزء من الوقت، وتقديم صورة معتمدة من المستند والإحالة إلى المعاش أثناء أداء الامتحانات مع تقديم المستندات، وندب الزوج أو الزوجة لأعمال امتحانات الثانوية العامة، يتم الاعتذار لأحدهم مع ضرورة إحضار أصل خطاب الندب للزوجين وسفر الزوج أو عمله بمنطقة نائية، مع تقديم صورة من المستند الدالة على ذلك وعجز 5% مع تقديم صورة من المستند، وندب لأعمال امتحانات أخرى ورعاية طفل مريض بمرض مزمن أو معاق مع تقديم صورة من التقرير الطبي ووجود طفل رضيع لا يزيد على عامين؛ صورة من شهادة الميلاد المميكنة ووفاة الزوج أو الزوجة بما لا يتجاوز العام مع تقديم صورة شهادة الوفاة والحرمان من أعمال الامتحانات، مع تقديم صورة معتمدة من المستند وخصومة ثأرية، مع تقديم خطاب حديث صادر من مديرية الأمن التابع لها المنتدب والاستدعاء للتجنيد، مع تقديم صورة من المستند والحصول على إجازة دون راتب.

أوضحت نادية فتحى أنه من المقرر أن يؤدى الامتحان 56 ألفا و579 طالبا وطالبة أمام 148 مقر لجنة امتحانية، بواقع 23063 طالبًا للقسم الأدبى و21444 للشعبة العلمية ورياضة 9845 طالبا ودولى 2234 طالبا.

وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من فرش وتجهيز 32 استراحة لاستقبال المعلمين رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل المنتدبين من المحافظات الأخري، للمشاركة في امتحانات الشهادة الثانوية العام 2023 في الإسكندرية، موضحة أنها أجرت جولة ميدانية لتفقد الاستراحات للتأكد من تجهيزها بالشكل اللائق لاستقبال المعلمين من المراقبين ورؤساء اللجان، حيث تم دعم كل استراحة بكافة مستلزمات الإعاشة والاستضافة وكافة التجهيزات المطلوبة، للتيسير على الملاحظين والمراقبين أثناء فترة الامتحان، من فرش ومبردات مياه ومراوح وبوتاجازات وغيرها.