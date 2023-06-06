إنتظام سير العمل بمنظومة توريد القمح لشون وصوامع الشرقية

ثمن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدور الذي تقوم به مديرية التموين في متابعة عملية توريد محصول القمح مع المزارعين، على مستوى المحافظة ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين، موجهاً الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام .

أشارت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين، إلى أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ١٥٢٥ طن قمح ليصل اجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٥١٤٠٠٨ طن و ٤٧٧ كيلو قمح، لافتة إلى تمام جاهزية جميع المواقع التخزينية لإستقبال الأقماح المحلية.

ولفتت وكيلة وزارة التموين إلى ضرورة التأكد من سلامة وتبخير الأجولة الجوت الخاصة بتخزين بالأقماح قبل استخدامها، كذلك عدم وجود إصابة حشرية، وتوافر كلا من وسائل الحماية الأولية لمكافحة الحرائق بالشون ووسائل الحماية المدنية بالصوامع.

ناشد المحافظ المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض من العاملين منعا لحدوث فاقد، موكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.