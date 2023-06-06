الجزيري يعود للتسجيل وزيزو يواصل تألقه في المساهمات التهديفية

عاد المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري للتألق من جديد في مسابقة الدوري المصري بعدما قاد الزمالك للفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف واحد.

وقاد الجزيري هجوم الزمالك في مباراة الاتحاد السكندري.

وحقق الزمالك فوزه الثاني على التوالي في الدوري المصري بعدما كان قد فاز في المباراة الماضية على طلائع الجيش بثنائية نظيفة.

وتمكن المهاجم الدولي التونسي سيف الدين الجزيري من العودة إلى هز الشباك من جديد بعدما غاب عن التسجيل في المباراة الماضية للزمالك أمام طلائع الجيش.

وسجل التونسي سيف الدين الجزيري 3 أهداف في آخر 3 مباريات له مع الزمالك في مسابقة الدوري المصري، كما وصل للهدف السابع هذا الموسم بالدوري بعد ثنائية في شباك الاتحاد السكندري.

ويسعى الجزيري لمواصلة تألقعه مع الزمالك في المباريات المتبقية من الموسم الحالي.

ترتيب هدافي الزمالك في الدوري المصري

يحافظ أحمد سيد زيزو على صدراته لقائمة هدافي الزمالك في مسابقة الدوري المصري على الرغم من غيابه عن التسجيل في آخر 6 مباريات له هذا الموسم بالدوري.

ويتصدر أحمد سيد زيزو قائمة هدافي الزمالك هذا الموسم بالدوري برصيد 9 أهداف سجلها في 30 مباراة بينما يأتي خلفه سيف الدين الجزيري برصيد 5 أهداف تمكن من تسجيلها في 23 مباراة.

ويعد يوسف أسامة نبيه هو ثالث هدافي الزمالك في الدوري المصري برصيد 4 أهداف متساويًا مع أحمد بلحاج بينما يأتي خلفهم الثلاثي حسام عبد المجيد وإبراهيم نيداي وناصر منسي برصيد 3 أهداف.

تألق زيزو مستمر في المساهمات التهديفية

ويواصل أحمد سيد زيزو تألقه مع الزمالك في مسابقة الدوري المصري الممتاز على مستوى المساهمات التهديفية بعد صنع هدفين في مباراة الاتحاد السكندري.

وصنع أحمد سيد زيزو 3 أهداف في آخر مباراتين للزمالك هذا الموسم أمام طلائع الجيش والاتحاد السكندري ليرفع رصيده من التمريرات الحاسمة إلى 13 تمريرة حاسمة كأكثر لاعبي الدوري صناعة للأهداف.

ويعتبر أحمد سيد زيزو نجم الزمالك هو اللاعب الأكثر مساهمة بالأهداف هذا الموسم من الدوري المصري بواقع 22 مساهمة تهديفية بعدما سجل 9 أهداف وصنع 13 آخرين.

ويمتلك أحمد سيد زيزو 84 مساهمة تهديفية في 134 مباراة له منذ ظهوره مع الزمالك في الدوري المصري، وذلك بعدما سجل 45 هدفًا وصنع 39 آخرين.