ندوة دينية لشباب الشرقية عن حقوق وواجبات الجوار في الإسلام

قال الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية، نُظمت اليوم الثلاثاء، ندوة دينية بعنوان " حقوق وواجبات الجوار في الإسلام" تم عرضها ظهرا عن طريق البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة

أوضح وكيل وزاره الشباب والرياضة، أن الشيخ وائل محمد رضوان عضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، قدم الندوة مبينا فيها القوانين والتشريعات التي سنها الإسلام لتنظيم حياة الفرد مع نفسه ومع غيره.

ولفت عضو لجنة الدعوة إلى وضع مجموعة من الحقوق والواجبات التي يجب أن يقدمها الفرد لكل محيطه وعائلته ومجتمعه، وذلك لدعم مبدأ التكافل الاجتماعي الذي ينهض بالمجتمع ليجعله متماسكا وقويا.

وذكر أنواع الجيران في الإسلام، وفضل الاحسان إلى الجار، وحكم إيذاء الجار، وعرض صورا عن حسن الجوار وآثاره على أفراد المجتمع.