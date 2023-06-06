بدء البرامج التعليمية الصيفية للأطفال بالمتحف المصري بالتحرير

في إطار خطة قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار لرفع الوعي السياحي والأثري لجيل النشء وتعريفهم بالفن والتراث الثقافي والحضاري لبلدهم، بدء المتحف المصر بالتحرير البرنامج التعليمي الصيفي للأطفال والذي سوف يستمر وحتى شهر أغسطس المقبل.

الفن الإسلامي

وأوضح الدكتور علي عبدالحليم، مدير عام المتحف، أن هذا البرنامج يأتي بالتعاون مع متحفي القبطى، والفن الإسلامي، وتحت إشراف القسم التعليمى بالمتحف المصري، حيث يقدم البرنامج مجموعة من الجولات الإرشادية، والورش الفنية والتعليمية والتي تلقي الضوء على التسجيل والتوثيق عبر العصور التاريخية المختلفة، بالإضافة الى جولات إرشادية متخصصة لذوي الهمم من متحدى الإعاقة البصرية والسمعية والذهنية يقدمها قسم التربية المتحفية لذوى الاحتياجات الخاصة.

البرنامج التعليمي الصيفي للأطفال

المتحف المصري بالتحرير

كما يقدم متحف الطفل بالمتحف المصري بالتحرير، برنامج "يومك فى متحف الطفل"، والذي يتضمن ورش تعليمية وأنشطة تفاعلية داخل متحف الطفل، يعرض من خلاله نماذج تعليمية بمكعبات الليجو، والتي تعبر عن الحضارة المصرية القديمة بشكل يسهل تعليمها للأطفال.

البرنامج التعليمي الصيفي للأطفال