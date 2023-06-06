ارفعوا أيديكم عن مقابر العبسى بالقرين شرقية

مقابر العبسى بمدينة القرين بمحافظة الشرقية مساحتها على الخريطة فى هيئة المساحة 33 فدانًا، وهى تخدم حوالى 100 ألف نسمة، وتم استقطاع جزء منها لبناء أحد النوادى مساحته عشرة أفدنة، وفى عام 2007، صدر قرار إزالة رقم 1 إدارى القرين بإعادة الأرض إلى مدافن العبسى، وقام بعض الأهالى بعمل سور على قطعة أرض لبناء معهد أزهرى دون موافقة الجهات المختصة واعتدوا على الطريق المؤدى إلى المدافن لبعض العائلات، واقتطعوا هذه الأرض وقاموا ببناء سور، فى حين أن هذه الأرض مخصصة للمقابر فقط، بالإضافة إلى مساجد العبسى، ولكن بعد عناء شديد فى المطالبة بإعادة الأرض المخصصة لمقابر العبسى من هذا العبث والتبديد والاستقطاع من المقابر علمًا بأن هذه المقابر تتبع عدة جهات ووزارات مثل وزارة التنمية المحلية ووزارة العدل ووزارة الصحة ولا جهة بعينها تملك التفريط والإفراط والتصرف فى شبر من هذه الأرض المخصصة لمدافن العبسى، ولذا نطالب رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولى بإعادة أرض مقابر العبسى كاملة لما خصصت لها، لأن هذا يعتبر اعتداء على أملاك دولة ومنافع عامة.

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أحمد النمر