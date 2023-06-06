سقوط شخصين لحيازتهما كمية من المخدرات ببدر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على شخصين بحوزتهما 2 كيلو من مادة الآيس المخدرة، وذلك قبل ترويجها على عملائهما في مدينة بدر.

جاء ذلك أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة بدر تمكنوا من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية")، حال استقلالهما سيارة نقل وعُثر بحوزتهما على (كمية من مادة الأيس المخدرة وزنت 2 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين، فقد أقرا بحيازتهما للمضبوطات، وقد تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة حيازة المواد المخدرة:

وقد حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، حيث تم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء كان ذلك عن قصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

كما عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، في حق كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

في سياق متصل، ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

من ناحية أخرى، تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.