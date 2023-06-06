حكم واجب النفاذ

رغم صدور حكم لصالحى فى القضية رقم 7842 لسنة 2022 جنح مركز شرطة أبوالنمرس والمقيد تحت رقم حصر حبس أبوالنمرس برقم 5625 لسنة 2022 بالحبس سنة وكفالة مائتى جنيه لصالحى ضد المدعو محمود عبدالعال مجاهد محمود – والمعلوم سكنه ومحل إقامته تحديداً لمباحث مركز شرطة أبوالنمرس ومباحث تنفيذ الإحكام ورغم تقدمى بطلب إلى مباحث أبوالنمرس لتنفيذ الحكم إلا أنه وحتى هذه اللحظة لم يتخذ أى إجراء بشأن إلقاء القبض على المتهم، وأخشى من ضياع حقى وصرت للأسف الشديد فى حالة سيئة نتيجة التجاهل فى تنفيذ الحكم، وقبل أن يضيع حقى أناشد السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اصدار تعليماته إلى مركز شرطة أبوالنمرس وإدارة تنفيذ الأحكام بتنفيذ الحكم حتى أشعر بالأمن والأمان.

شعبان أحمد إبراهيم

ابوالنمرس الجيزة