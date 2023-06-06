كمبيوتر الإسكان رفض أوراق «ميادة»

بعد نشر شكواى بالوفد تم استدعائى لوزارة الإسكان بخدمة المواطنين وأعطانى الموظف المختص ورقة بالطلبات، وبالفعل أحضرت هذه الطلبات المطلوبة وتوجهت إليه لكن هناك كانت الصدمة والمفاجأة وتحولت الفرحة إلى حزن، حيث فوجئت بأن الموظف يطلب منى هذ الورقة والإقرار الذى أعطاه لى ثم قال لى عمرك 22 عامًا، واسمك نزل على الكمبيوتر خطأ وتعالى قدمى تانى عند بلوغ سن 25 عامًا، والسؤال هنا للمهندس عاصم الجزار وزير الإسكان: لماذا يدفع المواطن دائمًا ثمن أخطاء الموظفين؟ وهل يكفى أننى متزوجة ومعى أولاد للحصول على وحدة سكنية؟ وما علاقة سن المتقدم للحصول على وحدة سكنية، بالأخص أنه صاحب أسرة، أتمنى استدعائى وقبول أوراقى لاستكمال إجراءات تسليم الوحدة السكنية.

ميادة حماد أحمد أحمد طلبة

46 شارع محمد ميز - الإمام الشافعى

الخليفة - القاهرة