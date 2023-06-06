الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المواطن الصحفى

كمبيوتر الإسكان رفض أوراق «ميادة»

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

بعد نشر شكواى بالوفد تم استدعائى لوزارة الإسكان بخدمة المواطنين وأعطانى الموظف المختص ورقة بالطلبات، وبالفعل أحضرت هذه الطلبات المطلوبة وتوجهت إليه لكن هناك كانت الصدمة والمفاجأة وتحولت الفرحة إلى حزن، حيث فوجئت بأن الموظف يطلب منى هذ الورقة والإقرار الذى أعطاه لى ثم قال لى عمرك 22 عامًا، واسمك نزل على الكمبيوتر خطأ وتعالى قدمى تانى عند بلوغ سن 25 عامًا، والسؤال هنا للمهندس عاصم الجزار وزير الإسكان: لماذا يدفع المواطن دائمًا ثمن أخطاء الموظفين؟ وهل يكفى أننى متزوجة ومعى أولاد للحصول على وحدة سكنية؟ وما علاقة سن المتقدم للحصول على وحدة سكنية، بالأخص أنه صاحب أسرة، أتمنى استدعائى وقبول أوراقى لاستكمال إجراءات تسليم الوحدة السكنية.

ميادة حماد أحمد أحمد طلبة

46 شارع محمد ميز - الإمام الشافعى

الخليفة - القاهرة

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