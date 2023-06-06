تشيلسي بضم مهاجم ساوثهامبتون

اكدت تقارير صحفية انجليزية ان نادي تشيلسي الأنجليزي مهتم بضم مهاجم فريق ساوثهامبتون الأنجليزي روميو لافيا لدعم وسط الفريق اللندني في الموسم المقبل .

وقالت صحيفة الديلي ميل ان ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني الجديد لتشيلسي ابدل اهتماما بمهاجم ساوثهامبتون الذي برز في صفوف ساوثهامبتون رغم تعرض الاخير للهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز .

واضافت الديلي ميل ان ساوثهامبتون سيطلب مقابل مادي يتراوح بين 40 الى 50 مليون جنية أسترليني للأستغناء عن لاعبه لمصلحة تشيلسي .

واضافت : يبدو ان تشيلسي في طريقه لعمل عملية احلال كاملة لخط الوسط في ظل الانباء التي تترد عن انتقال لاعبيه كوفاسيتش و لوفتس تشيك و مايسون ماونت الى الميلان الايطالي و مانشيستر سيتي ومانشيستر يونايتد على الترتيب .