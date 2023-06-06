الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

تشيلسي بضم مهاجم ساوثهامبتون

اكدت تقارير صحفية انجليزية ان نادي تشيلسي الأنجليزي مهتم بضم مهاجم فريق ساوثهامبتون الأنجليزي روميو لافيا لدعم وسط الفريق اللندني في الموسم المقبل .

وقالت صحيفة الديلي ميل ان ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني الجديد لتشيلسي ابدل اهتماما بمهاجم ساوثهامبتون الذي برز في صفوف ساوثهامبتون رغم تعرض الاخير للهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز .

واضافت الديلي ميل ان ساوثهامبتون سيطلب مقابل مادي يتراوح بين 40 الى 50 مليون جنية أسترليني للأستغناء عن لاعبه لمصلحة تشيلسي .

واضافت : يبدو ان تشيلسي في طريقه لعمل عملية احلال كاملة لخط الوسط في ظل الانباء التي تترد عن انتقال لاعبيه كوفاسيتش و لوفتس تشيك و مايسون ماونت الى الميلان الايطالي و مانشيستر سيتي ومانشيستر يونايتد على الترتيب .

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