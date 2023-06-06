الإيقاع بسيدة حاولت بيع مشغولات ذهبية مسروقة

تمكن رجال المباحث بقسم شرطة الجمالية، من إلقاء القبض على سيدة أثناء محاولتها بيع مشغولات ذهبية سرقتها من شقة سكنية في القليوبية.

الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقت إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية)، وبحوزتها (مشغولات ذهبية مجهولة المصدر) حال قيامها بمحاولة بيعها لأحد المحال بدائرة قسم شرطة الجمالية بثمن لا يتناسب مع قيمتها.

بمواجهتها اعترفت بسرقتها بأسلوب "المغافلة" من داخل مسكن (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القليوبية) "تعمل طرفه" وباستدعاء المجنى عليه حضر نجله وتعرف على المضبوطات واتهمها بالسرقة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة جرائم السرقة:

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.