إعادة تأهيل مزرعة قسم النبات والميكروبيولوجي بكلية العلوم جامعة سوهاج

صرح الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج انه تم إعادة تأهيل مزرعة قسم النبات والميكروبيولوجي بكلية العلوم بالحرم الجامعي القديم، وقال أن الهدف من تأهيل المزرعة وزراعتها لتكون مزرعة بحثية وتدريبية على مستوى عالي ومتطور، لخدمة أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا وطلاب الكلية والكليات الاخري التي تدرس فى قسم النبات، بالإضافة إلى إضفاء لمسة جمالية للمكان، حيث تم إجراء عمليات تنظيف وحرث الأرض أكثر من مرة لإزالة الحشائش الكثيفة وزراعتها بنباتات اخرى.

وأضاف الدكتور حازم المشنب عميد الكلية أن المزرعة تقع بجوار إدارة السيارات وملاصقة لصهريج المياه بباحة الجامعة بالمقر القديم، مضيفاً انه قام عمال متخصصون بإستصلاح الأرض وبدء عملية الزراعة فيها مرة أخري، وذلك تحت إشراف كلاً من الدكتور خلف على فايز، والدكتور ضياء رضوان أساتذة فسيولوجيا النبات بالكلية والدكتور أحمد الكردي أستاذ مساعد بقسم النبات.



وأشار الدكتور علي أبو عامر رئيس قسم النبات والميكروبيولوجي إلى انه تم شراء شتلات متنوعة من مشتل كلية الزراعة ومشاتل متخصصة من خارج الجامعة لزراعتها بالمزرعة، مثل بعض الأشجار المثمرة وأشجار الزينة كي تضفي لمسة جمالية، الي جانب بذور لبعض النباتات لاستخدامها كعينات طلابية.

ومن جانبه قال الدكتور خلف علي فايز أن المزرعة تضم عدد من النباتات التي تخص بعض المقررات الطلابية (مثل مقرر تصنيف زهري و الفلورا النباتية)، كما سيتم استخدامها في إجراء تجارب بحثية حقلية لطلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى زراعة بعض نباتات الزينة التي تصلح زراعتها في البيئة المكشوفة لاستخدامها لتزيين طرقات ومعامل القسم والكلية.

وأوضح الدكتور ضياء رضوان أن موعد الزراعة يتم في موسمين هما الموسم الشتوي في بداية شهر سبتمبر، ويتم فيه زراعة بعض النباتات التي تلزم بعض المقررات مثل مورفولوجيا النبات للفصل الدراسي الأول لكليات العلوم والتربية والزراعة وغيرها، والموسم الصيفي في بداية شهر فبراير ويتم فيه زراعة بعض النباتات التي تلزم لمقررات تصنيف النباتات الزهرية والفلورا النباتية، إل جانب فترة الراحة بين الموسمين لمعرفة الحشائش السائدة وحرث وتنظيف الأرض استعداداً للموسم التالي.

وأضاف الدكتور أحمد الكردي أن أنواع النباتات التي يتم زراعتها هي نباتات الفصيلة القرعية والصليبية والباذنجانية ، حيث تمد القسم بما يحتاجه من عينات نباتية وأزهار للدراسة الطلابية، وأيضاً نباتات الزينة والتي تستخدم في تزيين طرقات ومعامل القسم والكلية.