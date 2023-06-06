الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

مصرع شخص غرقا في مجرى مائي بالشرقية

ارشيفية
ارشيفية

لقى شخص مصرعه، اليوم الثلاثاء، غرقا بمجرى مائي بناحية الولجة إحدى قرى مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى منيا القمح تحت تصرف النيابة المختصة.

البداية جاءت بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إشارة من مستشفى منيا القمح المركزى، بوصول " حسين. ع"  50 عاما، مقيم بدائرة مركز منيا القمح، جثة هامدة، وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين أن الوفاة نتيجة اسفكسيا الغرق، وتم التحفظ على الجثة  بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة  انتدبت الطبيب الشرعى لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بالتحري عن الواقعة وملابساتها.

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