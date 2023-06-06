تحويلات مرورية بالفيوم نتيجة أعمال تطوير الطرق

أعلنت محافظة الفيوم، إجراء عددًا من التحويلات المرورية لخطوط السير بشارع الورشة ومنطقة ميدان قارون "السواقي" بمدينة الفيوم.

يأتي هذا تزامنًا مع بدء أعمال تطوير عددًا من المحاور المرورية، بالطرق الرئيسية، والميادين، والشوارع الحيوية بالمدينة، بهدف فك الاختناقات وتكدس السيارات، وتحقيق السيولة المرورية، وتيسير حركة المواطنين.

وفى هذا الصدد، أوضح الدكتور محمد التونى، معاون المحافظ، المتحدث الرسمى للمحافظة، أن أعمال التطوير تشمل منطقة السكة الحديد بشارع الورشة، والمنطقة المحصورة من ميدان قارون حتى إشارة كوبري البنوك، موضحًا أن أعمال التطوير ستتم على مرحلتين، وستستلزم غلق كلي لبعض المناطق أثناء عملية التطوير.

إيقاف أعمال تطوير الطرق خلال امتحانات الثانوية العامة بمدينة الفيوم:

وأضاف معاون محافظ الفيوم، أن المرحلة الأولى تمتد من شارع الورشة بداية من ميدان قارون حتى مقهى القللي، ويتم تنفيذها خلال الفترة من 4 – 11 يونيو الجاري، فيما تشمل أعمال المرحلة الثانية، المنطقة الممتدة من ميدان قارون حتى إشارة كوبرى البنوك، ويتم تنفيذها خلال الفترة من 13 – 20 يونيو الجاري، وتم الاتفاق مع الجهة المنفذة على إيقاف الأعمال يوم الإثنين الموافق 12/6/2023 لبدء امتحانات الثانوية العامة، على أن تُستأنف الأعمال فى اليوم التالى.

وكشف المتحدث الرسمي للمحافظة، أن وفقًا للتقرير الوارد من إدارة مرور الفيوم برئاسة العميد أشرف مرسي، سيتم خلال تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من الأعمال في الفترة من 4 – 11 يونيو، غلق شارع الورشة بدايةً من ميدان قارون، وتحويل المرور القادم من شارع أحمد شوقى يمينًا إلى كوبرى البنوك، ثم الانحراف يسارًا بشارع الحرية استكمالًا إلى شارع بطل السلام.

وأشار "التوني" إلى أنه سوف يتم غلق القادم من شارع السكة الحديد أسفل الكوبرى العلوي، وكذا مدخل شارع الورشة من أمام مسجد ناصر، وتحويل مرور السيارات اتجاه كوبرى البحاري للسير يمينًا بشارع الجمهورية وصولًا إلى خلف قصر الثقافة، أو استكمالًا إلى شارع بطل السلام، وسيتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة على التحويلات المشار إليها خلال فترة الأعمال بالمرحلة الأولى، لحين الانتهاء من هذه المرحلة وفتح شارع الورشة، استعدادًا لبدء المرحلة الثانية.

ولفت المتحدث الرسمي أنه سيتم خلال المرحلة الثانية من الأعمال، غلق القادم من شارع أحمد شوقى إلى كوبرى البنوك وشارع الجمهورية، وإلزام السيارات بالدخول يسارًا إلى شارع الورشة، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، ثم يمينًا خلف قصر ثقافة الفيوم، يمينًا إلى شارع الجمهورية، استكمالًا مع كوبري البنوك، وذلك لتخفيف الكثافات بشارع الورشة، والعمل على تسهيل الحركة المرورية، لحين الانتهاء من الأعمال.