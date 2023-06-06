عطية السيد: متمسكين بالتاهل للمحترفين والعبور عاد من بعيد

أكد عطية السيد في تصريحات خاصة أن نادي العبور متمسك بالتاهل لدوري المحترفين وأنه يعد الفريق لهذه المرحلة الهامة بتهياة اللاعبين ذهنيا ونفسيا لمباراتي الاتصالات ومن بعدها مباراة منتخب السويس.

ويلتقي العبور مع المصرية للاتصالات في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين حيث المتافسة على المركز السادس ويحتل الاتصالات المركز السادس برصيد 45 نقطة ويأتي العبور في المركز السابع بنفس الرصيد.

وقال عطية السيد .. نامل أن يكلل الله مجهودات الفريق والجهاز الفني والإدارة لتخطي هذه المرحلة بعد الجهد الكبير المبذول خلال هذا الموسم تحديا منذ تولي المسئولية من بدابة الدور الثاني حيث توليت قيادة العبور وهو يحتل المركز الثالث عشر وفي رصيده 17 نقطة وبذلنا مجهودات كبيرة للعودة للمنافسة على التأهل لدوري المحترفين.

واضاف عطية السيد.. مباراة الاتصالات لا نقبل القسمة على اثنين وتعد مباراة بسنة نقاط والفوز بها مهم خاصة وأن هناك مباراة أخري في نفس الجولة تجمع بتروجيت والترسانة ونعمل على دراسة المصرية للاتصالات للوقوف على نقاط القوة والضعف والتدريب عليها.

وتابع عطية السيد .. ادارة النادي برئاسة طارق ربيع لا يبخل على الفريق بشئ ومنحة الجهاز الفني جميع الاختصاصات دون أي تدخل حيث تسلمنا الفريق ونجحنا في العودة به من بعيد عن طريق تقسم العمل مع الجهاز الفني وتم تحليل أداء اللاعبين بشكل علمي وتجهيزه البدلاء وعلاج المصابين وإعادة توظيف اللاعبين ووضعنا نظام للاعب وفق لماعيير خاصة دفاعيا وهجوميا والتوحولات من الوضع الدفاعي للهجومي وتطوير الجانب البدني والخططي لدي اللاعبين .

وقال .. الدعم التالي من الادار ليس كبير وفقا بإمكانيات الأندية الاخري ولكن إدارة النادي لا تتأخر علي اللاعبين وهناك التزام تام بصرف المستحقات في الوقت المتفق عليه.

ووجه عطية السيد الشكر للجهاز الفني والذي يضم وليد جابر مدرب عام وعاطف عبدالرحمن مدرب عام وياسر عثمان معد بدني ومحمد عبدربه مدرب حراس المرمي والجهاز الإداري بقيادة محمد شاهين وخالد عبدون وحمدي عوض والجهاز الطبي بقيادة دكتور عبدالرحمن ودكتور زين ورضا واسلام المدلكين وعمر وياسر مسئولي المهمات.

