10 ملايين جنيه لإحلال وتجديد35 بئر مياه إرتوازى بسوهاج

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج اعمال احلال وتجديد ٣٥ بئر مياه إرتوازى جديد خلال العام الحالى ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ بتكلفة تبلغ ٩.٦ مليون جنيه وذلك بهدف زيادة المياه المنتجة وتوفير الكميات المناسبة للمواطنين فى جميع الاوقات صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وأضاف انه تبلغ الطاقة التصميمية لكل بئر ٢٥ لتر لكل ثانية وان اعمال التنفيذ تستمر لمدة ستة أشهر تبدا فى مايو الجارى وتنتهى فى نوفمبر من نفس العام.

وأشار المهندس رمضان خليل رئيس قطاع المشروعات أنه اعمال الاحلال والتجديد لتلك الابار بسبعة مراكز بمحافظة سوهاج حيث يتم تنفيذ ٤ أبار بمركز طما لخدمة ٣٢ ألف نسمة و ٧ أبار بمركز المراغة لخدمة ١٦٠ ألف نسمة و ٤ أبار بمركز جهينة لخدمة ٢٣ ألف نسمة و ٦ أبار بمركز المنشاة لخدمة ١٦٠ ألف نسمة هذا بالاضافة الى تنفيذ بئرى مياه بمركز طهطا لخدمة ٢٠ ألف نسمة و ٦ أبار بمركز جرجا لخدمة ١٢٠ ألف نسمة و ٦ أبار بمركز البلينا لخدمة ١٠٠ ألف نسمة.