لمناقشة الطب الشرعي.. تأجيل محاكمة تاجر مواشي قتل جاره بالشرقية

أرجأت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن عبد السلام، محاكمة تاجر مواشي متهم بقتل جاره تاجر خردة بمركز ديرب نجم، لـجلسة 4 سبتمبر المقبل، لمناقشة الطب الشرعي.

تعود أحداث القضية للعام قبل الماضي، عندما أحالت النيابة العامة تاجر مواشي 27 عاما، ، مقيم بقرية جميزة بني عمر بمركز ديرب نجم، إلى المحاكمة الجنائية؛ لقيامه يوم 25 نوفمبر من العام قبل الماضي 2021، وبدائرة مركز ديرب نجم، بقتل المجني عليه جاره تاجر الخردة 42 عاما، طنعا بسلاح أبيض عبارة عن "مطواهرط" في منطقة الصدر ، وذلك على أثر حدوث مشادة بينه وبين المجني عليه.

وتوصلت التحريات، إلى أن المجني عليه تعرض لزوجة المتهم في الطريق العام، ما دفع المتهم إلى التوجه إليه في منزله، والتشاجر معه، وسدد له طعنة نافذة بالصدر بواسطة مطواة أخرجها من طي ملابسه، أودت بحياته.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق إلى أرجأت محاكمته لمناقشة الطبيب الشرعي.