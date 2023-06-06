الترسانة يطالب بحكام دوليين لمباراة بتروجيت

طلب نادي الترسانة برئاسة الحاج طارق سعيد من اتحاد الكرة بضرورة تعيين حكام دوليين لمباراة الفريق المقبلة أمام بتروجيت في الجولة 29 بدوري القسم الثاني المجموعة الثانية.

الجدير بالذكر أن هذا اللقاء بعد من العيار الثقيل وحيث المنافسة على التأهل لدوري المحترفين ويامل الترسانة في حصد الثلاث نقاط لدخول المركز السادس في انتظار نتيجة مباراة المصرية للاتصالات امام العبور .

ويحتل الترسانة المركز الثامن برصيد 44 نقطة بينما يحتل الاتصالات المركز السادس برصيد 45 نقطة ويأتي بتروجيت في المركز الخامس برصيد 48 نقطة.

ووعدت إدارة نادي الترسانة الفريق بقيادة حسين شكري بصرف مكافآت مجزية لتحفيز اللاعبين للفوز بنقاط المباراة أمام بتروجيت.

وشهدت الجولة 28 المجموعة الثانية الغاء مباراة الاعلاميين والترسانة بعد انسحاب الإعلاميين من المباراة في الدقيقة 10 لعدم اكتمال عدد اللاعبين بعد تسجيل الترسانة لهدفين عن طريق اوجستين اوتو و يسري وحيد

وفاز القناة على النصر بهدفين دون رد أحرزه ما مواندا وأحمد عبدالرازق وتغلب الإنتاج الحربي على السكة الحديد بثلاثية مقابل هدفين وفاز المصرية للاتصالات على المستقبل بثلاثية دون رد

وفاز العبور على كهرباء الإسماعيلية الكهرباء 1/2 احرز هدفي العبور محمد رجب وشيكا أحرز هدف الكهرباء احمد جمعة

وفاز بتروجيت على الشرقية للدخان بثلاثية مقابل هدف احرز ثلاثية بتروجيت احمد رضا وإسماعيل بامبا ومحمد توفيق واحرز هدف الدخان حسام عبدالواحد وفاز وادي دجلة علي بورتو بهدف دون رد .