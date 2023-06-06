محافظ أسيوط: "إزالة 18 حالة تعدٍ بأبو تيج والبداري"

ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 21

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، انتظام العمل في حملات المرحلة الثانية ضمن الموجة الـ 21 لإزالة التعديات التي يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة صور وأشكال التعديات كافة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وقال محافظ أسيوط إنه تم إزالة 18 حالة تعدٍ على أراضي أملاك دولة بمراكز أسيوط وأبو تيج والبداري بمساحة 899 متر مربع مباني و1 فدان و14 قيراط زراعة خلال يوم واحد، لافتًا أن تلك الحملات تمت بإشراف عدلي أبو عقيل، سكرتير عام مساعد المحافظة، وأحمد شوقي، مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، وبمشاركة حسني درويش، رئيس مركز ومدينة أسيوط، ومحمد عبدالراضي، رئيس مركز ومدينة أبو تيج، ومحمد حسن الديب، رئيس مركز ومدينة البداري ونوابهم وممثلي جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن وباستخدام معدات الوحدات المحلية.

ولفت إلى متابعته المستمرة لانتظام سير العمل بالموجة للتأكد من تقديم الدعم اللازم لتحقيق الخطة المستهدفة، لافتًا إلى تكليفه لقيادات المحافظة ورؤساء المراكز بمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة ضمن مراحل الموجة الثلاث والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية كافة وجهات الولاية، وذلك بحسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده لإزالة التعديات كافة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرًا إلى أن ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة واسترداد حق الشعب يأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

تجدر الإشارة أن الموجة الـ 21 للإزالات يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية بدأت المرحلة الأولى منها في 29 إبريل الماضي وانتهت في 19 مايو الماضي ثم المرحلة الثانية في الفترة من 27 مايو حتى 16 يونيو الجاري على أن تختتم المرحلة الثالثة والأخيرة خلال الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.