كشف ملابسات واقعة العثور على جثمانين بقنا وضبط مرتكبى الواقعة

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة نقادة بمديرية أمن قنا بشأن العثورعلى جثمانين لـ(شخصين، مقيمان بنطاق محافظتى "أسيوط- القليوبية") بهما أعيرة نارية متفرقة بالجسم بإحدى الطرق بدائرة المركز وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (5 أشخاص - لأحدهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط (4) أشخاص منهم ، وبحوزة أحدهم السلاح المستخدم فى الواقعة (بندقية آلية وعدد من الطلقات - هاتف محمول)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد السرقة وقرروا باستدراجهم للمجنى عليهما من خلال موقع "فيس بوك" بزعم عرض سيارة للبيع واصطحابهما لمكان العثور ولدى وصولهم أطلقوا عليهم أعيرة نارية من البندقية المضبوطة بحوزتهم فأودى بحياتهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها، لكشف ملابسات واقعة العثور على جثتي شابين عثر عليهما في ظروف غامضة بقرية بشلاو التابعة جنوب مركز نقادة بقنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد العثور على جثة شابين بهما طلقات نارية بقرية بشلاو جنوب مركز نقادة في قنا، وتم الدفع بسيارتي إسعاف لنقل الجثتين إلى المستشفى.

تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات فيما جاري نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى طوخ بنقادة وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية إستهدفت دائرتى قسمى شرطة (أول وثان أسيوط).

أسفرت جهودها عن ضبط عدد (43) قطعة سلاح نارى، عبارة عن (9 بنادق آلية –13 بندقية خرطوش – 19 فرد محلى – 2 طبنجة –- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (38 متهم " لعدد 22 منهم معلومات جنائية")وضبط عدد (21) قضية إتجار فى المواد المخدرة.

ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (25 متهم "لعدد 19 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ عدد (978) حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .