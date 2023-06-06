‏ وزير الزراعة يتوجه لكمبالا للمشاركة في اجتماعات مرصد الصحراء

غادر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رئيس إلى العاصمة الأوغندية كمبالا يرافقه الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطنى للمرصد.

ويأتي ذلك ‏للمشاركة في اجتماعات الدورة التاسعة والعشرون لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل والتي من المزمع عقدها خلال الفترة من 7 – 8 يونيو 2023بدولة أوغندا.

ويقوم وزير الزراعة على هامش رئاسته ومشاركته في اجتماعات مرصد الصحراء والساحل بعقد عدة لقاءات ثنائية مع المسئولين الافارقة ‏لبحث آفاق التعاون المشترك في الأنشطة الزراعية المختلفة.

‏جدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي هو رئيس مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل في دورته الحالية 2020-2025.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد استقبل اليوم الثلاثاء دان جوستافسون مستشار المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بروما وبحث معه المشروعات المشتركة بين الوزارة والمنظمة الدولية وذلك بحضور الدكتور عبد الحكيم الواعر مساعد المدير العام للمنظمة والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا.

وأشاد القصير بالتعاون وزارة الزراعة والفاو في المشروعات المشتركة وكذا التعاون الذي تم لإطلاق مبادرة التحول المستدام للأنظمة الغذائية والزراعية FAST خلال مؤتمر المناخ ال COP27، علي ان يتم تقديم الدعم المطلوب لوضع المبادرة علي أولويات مؤتمرات المناخ القادم ال COP 28 ،

أكد وزير الزراعة على ضرورة التركيز علي قصص النجاح المشترك بين وزارة الزراعة ومنظمة الفاو ونشر هذه التجارب وتعميم تطبيقها في مختلف الدول.

التعاون مع المنظمة الدولية

وأشار القصير إلى ضرورة التعاون مع المنظمة الدولية في مجال الإنذار المبكر وآلية التعامل مع الخسائر التي تنشأ عن الأحداث المناخية، وكذا التعاون في الرصيد الكربوني من حيث آليات حسابه وتنفيذه واعتماد الشهادات الخاصة به، والتسويق الجيد لزراعة القصب بنظام الشتل والتي تحظي باهتمام من الدولة المصرية لتعميم تطبيقها بالتوازي مع تطبيق طرق الري الحديث لترشيد المياه،

‏وزير الزراعة أكد أيضا على أهمية التعاون مع الفاو لدعم مركز الاقصر التنسيقي والذي يهدف إلى تعاون الجنوب الجنوب لبناء القدرات وتوفير نماذج التنمية الزراعية التي تحقق وضع اقتصادي واجتماعي افضل للمزارعين وكذا بناء القدرات للاشقاء الأفارقة

ومن جانبه أكد جوستافسون على أهمية الدولة المصرية بالنسبة لمنظمة الفاو حيث يعد مكتبها الإقليمي بالقاهرة من أقدم مكاتب المنظمة في المنطقة والذي أنشئ عام ١٩٧٤ مما يعكس الدور المحوري التاريخي للزراعة المصرية، كما أعرب عن سعادته البالغة وفخره واعتزازه بزيارة مقر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والذي وصفه بالصرح التاريخي وينم عن الأهمية التاريخية للدولة المصرية وقطاعها الزراعي.