الرئيس السيسي ينعى وزير الصحة الأسبق أحمد عماد الدين

نعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزير الصحة الأسبق الدكتور أحمد عماد الدين، مقدمًا العزاء لأسرته في مصابهم، متابعًا أنه كان له إسهام كبير أثناء عمله في وزارة الصحة.

وأوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، كانت منذ 4 سنوات تضم 12 ألف حالة، وصلت إلى 1.9 مليون حالة، بتكلفة 20 مليار جنيه، بمساهمة 5 مليارات من منظمات المجتمع المدني.

وتابع الرئيس السيسي، أن المبادرات الطبية، أفكار تحاول حل تحديات صعبة لتحسين حياة الناس، متابعًا أن الهدف من المبادرات الصحية تكثيف وتركيز جهود الدولة المصرية تجاه موضوعات صحية محددة تحقق تحسين الصحة العامة للمصريين، مع الوضع في الاعتبار محدودية قدرات الدول الاقتصادية في هذا القطاع.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن التعداد السكاني في مصر تجاوز الــ 105 ملايين نسمة، ما يتطلب مضاعفة المستشفيات والخدمات الطبية، بمعنى لو لدينا 500 مستشفى فنحن الآن بحاجة إلى ألف مستشفى، مؤكدًا أن مصر اكتسبت خبرات كبيرة في المجال الصحي.

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر لكل من ساهم ويساهم في إنجاح المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني، متابعًا أن الدولة المصرية حريصة على القيام بدور إيجابي في القطاع الصحي المصري والإفريقي.

وتابع الرئيس السيسي، أن الخبرات الطبية التي اكتسبتها مصر جاءت في ظل ظروف متشابهة تمامًا مع الدول الإفريقية، مضيفًا أن كورونا أظهرت هشاشة النظام الصحي لإفريقيا، ولكن بالتعاون مع بعضنا البعض نستطيع أن نحسن الكثير من القدرات المتواضعة التي لدينا، وبالأفكار المختلفة.

جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني، المذاع عبر قناة إكسترا نيوز.