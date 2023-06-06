مناقشات أمريكية صينية صريحة ومثمرة لمنع تصاعد التوترات

أجرت الولايات المتحدة الأمريكية والصين مناقشات صريحة ومثمرة كجزء من الجهود الجارية، للحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة والبناء على الدبلوماسية رفيعة المستوى الأخيرة بين البلدين لتجنب تحول التوترات إلى صراع.

كان دانيال كريتنبرينك، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ، أبرز مسؤول أمريكي يتم تأكيد زيارته للصين يوم الاثنين منذ تصاعد التوترات بين واشنطن وبكين عقب إسقاط منطاد تجسس صيني فوق الولايات المتحدة في أوائل فبراير.

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن في ذلك الوقت تأجيل زيارته المقررة إلى الصين، ومنذ ذلك الحين رفضت بكين بشكل قاطع الزيارات الرسمية، على الرغم من لقاء اثنين من كبار مسؤولي الدفاع الأمريكيين والصينيين لفترة وجيزة في منتدى في سنغافورة خلال نهاية الأسبوع.

مناقشات صريحة ومثمرة



من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الصينية إن كريتنبرينك ونائب وزير الخارجية ما تشاو تشو "أجريا اتصالات صريحة وبناءة ومثمرة بشأن تعزيز تطوير العلاقات وإدارة الخلافات بين الصين والولايات المتحدة بشكل سليم".

وقالت بكين إنها أعلنت "موقفها الرسمي بشأن تايوان" -التي تتمتع بالحكم الذاتي وتطالب الصين بضم أراضيها بالقوة إذا لزم الأمر - وقضايا أخرى وإن الجانبين اتفقا على استمرار الاتصالات بينهما.

من جانبها، ذكرت الخارجية الأمريكية أن المسؤولين أجروا "مناقشات صريحة ومثمرة في إطار جهود الحفاظ على خطوط الاتصال مفتوحة والبناء على المساعي الدبلوماسية الأخيرة رفيعة المستوى بين البلدين".

وشكت البحرية الأمريكية يوم الأحد من ”تفاعل غير آمن” في مضيق تايوان، بعد مرور سفينة حربية صينية على بعد 137 مترا من مدمرة أميركية. كما حلقت طائرة مقاتلة صينية الشهر الماضي بشكل خطير بالقرب من طائرة استطلاع أميركية فوق بحر الصين الجنوبي، حيث تتنازع بكين مع دول أخرى حقوق السيادة في المنطقة.

وأشارت تقارير إلى قيام مدير وكالة الاستخبارات المركزية وليام بيرنز الشهر الماضي بزيارة سرية إلى العاصمة الصينية، في إشارة أخرى إلى اهتمام الجانبين بإعادة الاتصال عبر قنوات مختلفة.

وفي وقت سابق، حذر وزير الدفاع الصيني، لي شانجفو، في مؤتمر حوار شانجريلا الأمني بسنغافورة ، من تجدد عقلية الحرب الباردة، مما يزيد بشكل كبير من التهديدات الأمنية، مؤكدا أن بكين لا تسعى إلى المواجهة .

وشدد “لى” فى أول خطاب دولي مهم له منذ أن تولى منصب وزير الدفاع في مارس الماضي، أن المواجهة بين الصين وأمريكا ستكون “كارثة “ لا يمكن للعالم أن يتحملها، متهما بعض الدول، دون أن يذكرها بالاسم، بتوسيع قواعدها العسكرية وتكثيف سباق التسلح والتدخل مباشرة في الشئون الداخلية لدول أخرى.

وناشد وزير الدفاع الصيني تلك الدول بترسيخ علاقات متبادلة من الاحترام، بدلاً من السعي لتحقيق البلطجة و الهيمنة‪.‬ كما حذر لي من إقامة تحالفات عسكرية “شبيهة بحلف شمال الأطلنطي” في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، قائلاً إنها ستغرق المنطقة في “زوبعة” من الصراعات.

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