الأوقاف تعلن موعد بدء امتحانات الأئمة والعمال

أصدرت وزارة الأوقاف، بيانًا صحفيًا اليوم الثلاثاء، بشأن مسابقتي العام الحالي للأئمة والعمال التي قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالإعلان عن حاجة وزارة الأوقاف إلى 1000 إمام وخطيب مسجد و1000 عامل في يناير 2023م.

الأوقاف: فتح باب الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض مسابقة شغل وظيفة 1000 إمام

وأعلنت وزارة الأوقاف فتح باب الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض مسابقة شغل وظيفة 1000 إمام يوم الأحد القادم 11 يونيو 2023م ، على أن تُجرى الاختبارات التحريرية خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو القادم والامتحان الشفوي في الأسبوع الأخير من نفس الشهر، وعقب انتهاء امتحانات الأئمة سنعلن فورًا عن موعد امتحانات العمال بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.