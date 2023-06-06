الكسيس سانشيز في الطريق للدوري السعودي

قالت صحيفة ( ليكيب ) الفرنسية ان النجم التشيلي اليكسيس سانشيز يلقى اهتماما كبيرا من عدد من اندية الدوري السعودي لضمه خلال فترة الأنتقالات الصيفية على الرغم من الرغبة الشديدة لدى مسئولي ناديه الحالي مارسيليا الفرنسي لتجديد تعاقده مع الفريق .

وقالت ( ليكيب ) ان عرضا ضخما وصل بالفعل للنجم التشيلي اليكسيس سانشيز الذي ربما يلحق بالنجوم كريستيانو رونالدو و كريك بنزيما و ليونيل ميسي وغيرهم من قافلة النجم التي انضمت او في طريقها للأنضمام الى الدوري السعودي ولم تحدد الصحيفة الفرنسية النادي السعودي الذي يسعى لضم اليكسيس سانشيز .

في المقابل فأن نادي مارسيليا عرض بالفعل على النجم التشيلي الذي ينتهى تعاقده مع مارسيليا تمديد تعاقده الحالي والذي ينتهى بنهاية يونيو الجاري الا ان النجم التشيلي لم يحسم امره حتى الان .