صحة الإسماعيلية: ضبط 85 لتر زيت طعام

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، الاستمرار المكثف بالمرور على الأسواق ومحلات تداول وبيع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والأسماك واللحوم، وذلك للتأكد من سلامة وصلاحية الأغذية المعروضة للبيع للمواطنين، وذلك في إطار تكليف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لضمان وصول غذاء آمن وحفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وقال وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن مكتب الأغذية بإدارة القصاصين الصحية شن عدة حملات متتابعة على بعض المنشآت الغذائية، حيث تم المرور على 13 منشأة غذائية وتم سحب 15 عينة مختلفة تم إعدام 90 كيلو جرام أغذية فاسدة غير محتفظة بخواصها الطبيعية، كما تم ضبط 85 لتر زيت طعام للاشتباه وتم أخذ عينات لتحليلها، وتم تحرير 8 محاضر نظافة طبقا للقرار 96 لسنة 67، تم تحرير 5 محاضر شهادات صحية طبقًا للقرار 97 لسنة 67 .

وأضاف الدكتور علي حطب، أن الحملات تمت تحت إشراف إدارة الطب الوقائي، وأشراف الدكتور محمد إبراهيم النفيعي مدير الإدارة الصحية بالقصاصين، وأشرف عبدالرافع مراقب أول الأغذية بالإدارة، وعبد الله موسى، وعبدالرحمن محمد مفتشي الأغذية بإدارة القصاصين الصحية.

وشدد الدكتور علي حطب، على استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية على مستوى محافظة الإسماعيلية، للتأكد من سلامة الغذاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وتطهير الأسواق من السلع المنتهية الصلاحية.