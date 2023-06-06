الرئيس السيسى يصدق على قانون الغرف السياحية

بعد موافقة مجلس النواب نهائياً بالجلسة العامة

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 27 لسنة 2023، الخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، وذلك عقب موافقة مجلس النواب نهائيا بالجلسة العامة على القانون.

يأتى إصدار هذا القانون بما يتفق مع أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للسياحة فى مصر، فهو خطوة هامة على مسار تحسين مناخ الاستثمار فى مصر وتعزيز دور الغرف السياحية واتحادها فى صناعة السياحة ليكون دورهم فعالاً فى الصناعة، وأيضاً على درجة كبيرة من الكفاءة لتمثيل الصناعة أمام الوزارة باعتبارها رقيباً ومنظماً، وبما يمنحهم ضمانات الاستقلالية للحفاظ على مصالح القطاع السياحى، وللمساهمة فى تطوير السياسات المنظمة للصناعة، ودراسة وتقديم مقترحات وسياسات بما يفيد الصناعة ويساهم فى رفع مسارها وزيادة حجم وعدد المنشآت العاملة بها.

ويأتى هذا القانون الجديد فى إطار إجراءات الإصلاحات التشريعية التى تتبناها الوزارة، لاسيما فى ظل صدور القانون السابق فى عام 1968، ووجود قصور فى الواقع الفعلى فى العديد من أحكامه عن مواكبة الظروف المستجدة مما أدى لوجود ضرورة قصوى لتحديث التنظيم التشريعى للغرف السياحية واتحادها بما يكفل قيامها بمهامها بالشكل الأمثل، وكذلك تنفيذًا للتكليف الدستورى الوارد فى المادتين 76 و77 من الدستور المصرى واللتين قررتا منح المجالس المُنتخبة سلطة واسعة فى إدارة المؤسسات التى تم اختيارهم لإدارتها. وسيقوم القانون بتنظيم انتخابات مجلس إدارات الغرف السياحية واتحادها لكى تكون الانتخابات معبرة تعبيرًا بشكل صادق عن إرادة الجمعية العمومية للغرف والاتحاد، باعتبار الجمعية العمومية هى العماد الأساسى لهذه الكيانات ولكى تفرز هذه الانتخابات أفضل العناصر لتمثيل أعضاء الغرف والاتحاد.

ونص القانون على استمرار لجنة تسيير أعمال الاتحاد المشكلة بالقرار الوزارى رقم 34 لسنة 2023، فى عملها لحين إجراء انتخابات وفقا للائحة التنفيذية للقانون، والتى يصدرها الوزير المختص فى غضون 6 أشهر من صدور القانون.

وفى الباب الثانى الخاص بالغرف السياحية، فإن الغرفة تضم جميع المنشآت التى تباشر النشاط السياحى الذى تمثله وتلتزم المنشآت عند تجديد التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطها بتقديم شهادة قيدها بالغرفة، ويحدد مجلس الإدارة قيمة رسم العضوية بحد أدنى ٢٠٠٠ جنيه، وبحد أقصى ٣٠٠ ألف جنيه، وفقا للمعايير التى تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وللغرفة إنشاء فروع لها بقرار من مجلس الإدارة، ويلتزم كل فرع منها بسياسة الغرفة.

وفيما يخص مجلس إدارة الغرف السياحية، فقد حددت المادة ٢٠ أن يكون لكل غرفة مجلس إدارة يتكون من ١٢ عضواً بينهم ٨ أعضاء بطريق الانتخاب و٤ أعضاء يعينهم الوزير المختص، الذى يحدد أيضاً التمثيل الفئوى والجغرافى -إن وجد- للمنشآت، حيث يجوز تمثيل الشركات المالكة وشركات الإدارة بالمجلس نفسه وذلك عن ذات فئة المنشأة.

وفى المادة ٢١ وضع مشروع القانون شروط الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرف وهى أن يكون المرشح رئيسا لمجلس إدارة الشركة أو عضوا بها، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون حكم عليه بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يكون حاصلاً على مؤهل متوسط على الأقل، وفى حال كانت المدة المتبقية للمجلس أقل من ثلاثة أشهر وقد خلا مقعد الرئيس أو نائب الرئيس فإنه يستكمل المجلس أعماله بتشكيله القائم حتى تاريخ انتهاء مدته.

وفى المادة ٢٦ منح مشروع القانون لمجلس إدارة الغرفة حق إنذار المنشأة فى حال مخالفتها لقرارات مجلس الإدارة أو وقف عضويتها بالغرفة لمدة لا تجاوز سنة، كما يجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الغرفة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، أو إلزامها بغرامة لا تزيد على ١٠٠ ألف جنيه تؤول إلى صندوق السياحة مع إزالة أسباب المخالفة كما يجوز له إلغاء ترخيص المنشأة.

وفى الفصل الثالث الخاص بمالية الغرف السياحية تقول المادة ٣٠ أن أموال الغرف أموال خاصة وتعتبر فى حكم الأموال العامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات، ولا يجوز الصرف منها إلا فى الاغراض التى أنشئت من أجلها ولا يجوز الحجز عليها إلا بحكم قضائى.

وفى المادة ٣١ تتكون أموال الغرفة من حصيلة اشتراكات العضوية واشتراكات المنشآت السنوية والمنح والتبرعات وعوائد الاستثمار ومقابل الخدمات وإعانة الدولة والقروض، ويحدد مجلس الإدارة قيمة الاشتراك السنوى للأعضاء بما لا يقل عن ٢٠٠٠ جنيه ولا يزيد على ٣٠٠ ألف جنيه، وفى حالة عدم سداد الاشتراك السنوى يفرض مقابل تأخير بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزى ويستحق هذا المقابل اعتباراً من اليوم التالى لانقضاء شهر من تاريخ إخطار المنشأة بالسداد وتوزع إيرادات الغرفة بين ٣٪ من الاشتراكات السنوية و٣٠٪ من اشتراكات القيد و٥٪ مقابل خدمات وأنشطة تؤول إلى خزينة الاتحاد العام للغرف السياحية، ثم ٥٪ من الاشتراكات السنوية و١٠٪ من اشتراكات القيد و٥٪ من مقابل الخدمات والأنشطة تؤول إلى صندوق السياحة للمساهمة فى تنشيط السياحة، ثم ١٠٪ من إجمالى الإيرادات لتكوين الاحتياطى العام، فيما تخصص باقى الإيرادات والنفقات الخاصة للغرفة ومصروفاتها.

ومن أهم وأبرز المزايا التى يقدمها هذا القانون:

- سيكون لهذا القانون دور هام فى تحقيق توازن جيد بين سلطة الوزارة كرقيب ومُنظم لصناعة السياحة فى مصر ومُرخص للنشاط السياحى بها، وبين قدرة القطاع الخاص على التفاعل والتعاون مع هذا الرقيب من خلال ما تمثله من مؤسسات عمل مدنى ذات كفاءة وفاعلية.

- يضمن القانون للجميع، وخاصة المتميزين، الانخراط فى العمل المدنى وأن تعود ثمار جهودهم إيجابا على عملهم، وأن يعطى القانون استقلالية كافية لهم.

- تلافى أحد عيوب قطاع السياحة والمتمثل فى عدم وجود مراكز للفكر Think Tanks فعالة لدراسة السوق واقتراح السياسات.

- علاج عيوب تفتت قطاع السياحة، وأوجه القصور فى عدم قدرة أغلب الكيانات السياحية على الإنفاق على التدريب وتحمل الصدمات وسهولة الخروج من الصناعة.

- رفع كفاءة دور الرقابة الذاتية، وقدرة قطاع السياحة على تنظيم نفسه بنفسه.

- فتح الباب لوجود مدير تنفيذى متخصص لمتابعة الأداء التنفيذى، وتنفيذ استراتيجيات مجالس الإدارة.

- الآليات الجيدة لفض المنازعات.

- إتاحة مصادر تمويل ذاتية لمؤسسات العمل المدنى.

- إلزام الرقيب والمنظم بعدم ترك رخصة سياحية سارية إلا للأعضاء المسجلين فى الغرف السياحية المختلفة.

تجدر الإشارة إلى أنه ووفقًا لهذا القانون، ستستمر اللجنة المُشكلة بقرار وزير السياحة والآثار بتسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية لحين انتخاب مجلس إدارة للدورة التالية طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

ومن المقرر أن تُصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجديد بقرار من الوزير المختص بشئون السياحة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

جدير بالذكر أن مجلس النواب المصرى، كان قد وافق فى فبراير الماضى، فى جلسته العامة التى انعقدت بمشاركة وزير السياحة والآثار ووزير شئون المجالس النيابية، على مشروع هذا القانون فى مجموعه، وذلك بعد مناقشات مستفيضة لكافة مواد مشروع هذا القانون استمرت على مدار 4 جلسات.