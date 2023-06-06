عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية مشددة

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية منه، حسب ما أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

ونشرت شرطة الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة منذ الصباح في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، وتواصل التضييق على دخول المصلين.

ونشرت شرطة الاحتلال منذ الصباح، عناصرها ووحداتها الخاصة في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المتطرفين.

ويأتي ذلك فيما تواصل شرطة الاحتلال التضييق على دخول المصلين للمسجد الأقصى، وتُدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية، كما تبعد العشرات عنه لفترات متفاوتة.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك، بشكل شبه يومي، لاقتحامات من المستوطنين في محاولة لفرض مخطط التقسيم الزماني والمكاني له.

وفي سياق آخر، صادرت شرطة الاحتلال عددا من المركبات وبعض الممتلكات الخاصة عقب اقتحام منزل الأسير المحرر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح كريم يونس في بلدة عرعرة داخل أراضي عام 1948، وسط استهجان كبير من قبل عائلته.

وجاء هذا الاقتحام ضمن عدة اقتحامات قامت بها الشرطة الإسرائيلية بعد تحرر الأسير كريم يونس، إذ استولت الشرطة خلال الاقتحام الأخير على مبالغ مالية ومجوهرات تعود لعائلة الأسير.

حملة اعتقالات بين صفوف الفلسطينيين

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالات بين صفوف الفلسطينيين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، كما هدم منزلين غرب رام الله وفي مدينة القدس المحتلة.

وذكرت مؤسسات الأسرى، أن قوات الاحتلال اعتقلت 16 فلسطينيا في مناطق مختلفة بالضفة الغربية.

وداهمت قوات الاحتلال عدة منازل في أنحاء متفرقة من مدينة نابلس، واعتقلت 5 فلسطينيين وهم: قاسم صبحي قدح من حي المساكن الشعبية، وإبراهيم محمد دويكات من بلاطة البلد، ومحمد رائد ريشة من منطقة المخفية، وأحمد غسان خالد من حي المعاجين، وسليمان قطناني من مخيم عسكر.

وفي بلدة طمون جنوب طوباس، أفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب خالد عماد بني عودة (20 عاما)، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته وعبثت بمحتوياته.

وأضاف أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، دون أن يبلغ عن إصابات.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، واعتقلت الشاب جواد محمود طقاطقة (33 عاما)، بعد دهم منزله، وتفتيشه، وسلّمت آخر بلاغا، لمراجعة مخابراتها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن تلك القوات سلّمت الشاب خالد تنوح من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم بلاغا، لمراجعة مخابراتها، في مجمع “غوش عصيون” جنوبا.

وفي مدينة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين محمد محمود الناطور، وإياد أبو صلاح، بعد مداهمة منزليهما في الحي الشرقي للمدينة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال عقب اقتحام مدينة طولكرم، وضاحية ذنابة شرقا، حيث أطلقوا خلالها قنابل الغاز السام المسيل للدموع، والأعيرة النارية، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

كما و اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، كلا من: علي عيشة، وزين مهنا، ويزن سليمي، بعد أن داهمت منازل ذويهم في البلدة، وتفتيشها، وعبثت بمحتوياتها في بلدة العيسوية في مدينة القدس المحتلة.

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