طلاب الأدبي يؤدون امتحان القران الكريم في الثانوية الأزهرية بالإسماعيلية

ادى طلاب الشعبة الأدبية في الثانوية الأزهرية اليوم الامتحان في مادة القرآن الكريم في امتحانات نهاية العام 2023 والتي بدأت السبت .

وواصل فضيلة الدكتور أحمد بيومى ، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية؛ متابعته لسير لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية حيث قام اليوم بمتابعة سير الامتحانات من داخل مجمع لجنة فتيات أبو خروع، التابعة لإدارة أبوصوير التعليمية الأزهرية، والتي تضم معها لجان معهد بنين أبوراجح وبنين الواصفية وبنين المنشية وبنين الصحابة ، وتضم بحوزتها شعبة القسم الأدبى فقط.وتأتي جولات رئيس المنطقة المستمرة من أجل الاطمئنان على مدى انتظام سير أعمال الامتحانات بلجان الشهادة الثانوية الأزهرية بمعاهد المنطقة، وذلك في ظل التواجد اليومي للوفد الحاضر من رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية لمتابعة العملية الامتحانية بلجان المنطقةكما شدد فضيلته على أهمية الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة، واتباع التعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والواردة من الإدارة المركزية للامتحانات برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية.

وأشار رئيس المنطقة، إلى وجود غرفة عمليات بالمنطقة خاصة بمتابعة لجان امتحانات الثانوية الأزهرية، لمتابعة سير اللجان والوقوف على أبرز الإيجابيات والعقبات التي قد تواجهها، والتعامل معها بشكل فوري.يذكر أن اليوم الرابع لامتحانات الثانوية الأزهرية أدى فيه طلاب القسم الأدبى الامتحان اليوم في مادة القرآن الكريم رافق فضيلته خلال الزيارة عبدالحميد حسن مدير إدارة الأمن ومحمد شومان المسئول الإعلامى لبوابة الأزهر الشريف الإلكترونية بالمنطقة